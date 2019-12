Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die „Mutter aller Vlothoer Weihnachtsmärkte“ feiert Jubiläum. Vor genau 25 Jahren hatten sich die Exteraner Vereine zusammen getan und an der Grundschule zum ersten Weihnachtsmarkt eingeladen. „Das war damals noch eine Nummer kleiner und mit viel weniger Ausstellern und ohne Bühne. Aber es war der erst Weihnachtsmarkt dieser Art in Vlotho“, erinnern sich Rainer Kachel und Werner Sturhahn an das Jahr 1994.