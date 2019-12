Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Laut aktueller Pisa-Studie ist es um die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler nicht sonderlich gut bestellt: Jeder fünfte Neuntklässler an einer deutschen Schule könne nicht vernünftig lesen und habe große Mühe, Texte zu verstehen. Die Pädagogen sind sich einig, dass Vorlesen extrem wichtig ist, um die Lesekompetenz zu steigern. Hier setzt der Vorlesewettbewerb an, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 60 Jahren ausschreibt.

Auch das Weser-Gymnasium Vlotho (WGV) hat sich an diesem Wettbewerb beteiligt und hat jetzt die Schulsieger gekürt. Als Deutschlehrerin der Klasse 6b war auch Claudia Busch involviert. „Die Bandbreite bei der Lesekompetenz ist sehr groß“, bestätigte sie. Vor allem bei den Mädchen gebe es Vielleser, die sich in Bücher vertiefen könnten: „Aber es gibt auch einige Jungen und Mädchen, denen das Lesen ein wenig schwerer fällt.“

Buchgeschenke überreicht

Für Lasse Brandes aus der Klasse 6c, für Finn Schwarze aus der Klasse 6b und für Mia Greife aus der 6a des Weser-Gymnasiums trifft das nicht zu. Sie sind am Dienstag in der ersten langen Pause im Pädagogischen Zentrum vor dem großen Publikum ihrer Mitschüler als Klassensieger mit Buchgeschenken ausgezeichnet worden. Schulleiter Guido Höltke und seine Stellvertreterin Sigrid Knollmann gratulierten und überreichten Buchgeschenke. Ganz besonders hoben sie Lasse Brandes hervor. Er hatte zuerst den Klassensieg geholt und sich dann auch noch im WGV-Finale als Schulsieger durchgesetzt. „Lasse wird unsere Schule demnächst beim Kreiswettbewerb in Herford vertreten“, gab Sigrid Knollmann bekannt.

Die sechsten Klassen hatten im Deutschunterricht zunächst jeweils drei Klassensieger ermittelt. Die Teilnehmer hatten ihre Lieblingsbücher hervorgeholt, hatten fleißig geübt und sich dann gegenseitig um die Wette vorgelesen. Die insgesamt neun besonders guten Vorleser traten danach im Finale gegeneinander an. Hier musste nicht nur ein selbst ausgewählter Text aus einem Lieblingsbuch, sondern auch noch ein fremder Text vorgetragen werden. Und auch hier galt: Nur wer wirklich klar und deutlich vorlas, wer richtig betonte und es schaffte, mit seinem Vortrag die Fantasie der Zuhörer zu erwecken, hatte die Chance auf den Sieg.

Drei hatten das besonders gut gemacht: Lasse Brandes hatte sich mit einem Text aus „Harry Potter und der Orden des Phönix“ beteiligt, Finn Schwarze las aus ihrem Lieblingsbuch „An der Arche um Acht“ und Mia Greife stellte „Schnüpperle“ vor.