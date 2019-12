Von Frank Dominik Lemke

„Dieses Konzert soll uns auf das Weihnachtsfest einstimmen“, sagte Schulleiter Guido Höltke bei der Begrüßung des Publikums. Der Auftritt in der Kirche sei inzwischen Tradition. Dieses Jahr ist die Schule mit einer Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern aufgetreten. Bei einigen Stücken haben die etwa 250 Gäste mitgesungen, insbesondere bei den Stücken „Angels We Have Heard on High“ und „Tochter Zion“.

Zu Beginn spielten die Bläser und Orgel einen „Marsch aus der Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Als erstes sang der Unterstufenchor des Weser-Gymnasiums. Des weiteren traten die Instrumentalgruppe auf, die Klasse 6b, der Oberstufenchor, das Ensemble der Schule, das Collegium Cantans und der Elternchor.

Mit dem Weihnachtskonzert ist dem Weser-Gymnasium ein besinnliches Weihnachtskonzert gelungen, in dem motivierte Schüler ihren Fleiß, ihr Talent und ihr Potenzial gezeigt haben. Herausragend waren die Solisten Aaron Pohle, Arthur Schüth und Leon Kleemeier aus dem Oberstufenchor sowie Mira Scheidhammer. Leon Kleemeier spielte zudem virtuos die Orgel, unter anderem das herausfordernde „Cathédrales op. 55/3“ von dem französischen Komponisten Louis Vierne.

Das Publikum hat nach jedem Auftritt der Gruppen begeistert applaudiert. Am Ende standen alle Chöre – die Jugendlichen sowie die Erwachsenen – gemeinsam vor dem Altar und sangen „The First Nowell, ein traditionelles englisches Weihnachtslied nach einem Arrangement von David Willcocks.