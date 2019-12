Von Jürgen Gebhard

Gegenüber dem WESTFALEN-BLATT wird er ein wenig konkreter. Michael Ennulat verweist auf den Führungsstil innerhalb der Fraktion. Konkreter möchte der langjährige Ratsherr allerdings nicht in der Öffentlichkeit werden

Die Entscheidung, die CDU zu verlassen, sei keine spontane gewesen. Ihn habe schon seit einiger Zeit gestört, wie die Fraktion geleitet werde: „Meine Entscheidung ist langfristig gewachsen.“ Nur aus der Fraktion auszutreten und weiterhin in der CDU zu bleiben, mache aus seiner Sicht keinen Sinn: Die Kommunalpolitik sei stets seine Sache gewesen, nicht aber die Kreis- oder die Bundespolitik.

Weiterhin Ratsmitglied

Unmittelbar nach seinem Austritt aus Partei und Fraktion habe sich Walter Brand gemeldet, der neu gewählte Stadtverbandsvorsitzende. Auch Bürgermeister Rocco Wilken habe sich nach seinen Beweggründen erkundigt.

Als partei- und fraktionsloses Ratsmitglied wird Michael Ennulat zunächst weiterhin an den Ratssitzungen teilnehmen. Auch in den Ausschüssen darf er weiterhin mitarbeiten, so die Auskunft aus dem Büro des Bürgermeisters.

Michael Ennulat war im Jahr 1970 in die damals von dem Vlothoer Unternehmer Martin Kannegiesser geleitete Mittelstandsvereinigung und damit auch in die CDU eingetreten. Im Jahr 1984, als sich die Vlothoer Bürger-Union von der CDU abspaltete, kandierte er erstmals für ein CDU-Ratsmandat. Als Ratsherr beziehungsweise als sachkundiger Bürger hat er seitdem mit den Schwerpunkten Bau und Straßen im Rat mitgearbeitet. In der laufenden Legislaturperiode ist er für den ausgeschiedenen Ratsherrn Uwe Werner nachgerückt.

Fraktionsvorsitzende Julia Dowe spricht von einem bedauerlichen Vorgang: „Es ist sehr schade, wenn jemand uns verlässt.“

Kommentar

Was ist mit der Vlothoer CDU los? Ein langjähriger und erfahrener Ratsherr gibt sein Mandat auf tritt auch aus der Partei aus. Er kritisiert den Führungsstil innerhalb der Fraktion, vermeidet es aber, konkreter zu werden. Die Fraktionsvorsitzende bedauert die Entscheidung und sagt auch nicht viel mehr. Und dann hat der Stadtverband in der vergangenen Woche getagt, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Man hatte wohl vergessen, die Presse einzuladen. Eine Pressemitteilung darüber gibt es bis heute nicht – gerade so, als ob man als CDU gar nicht in der Vlothoer Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte. Im nächsten Herbst sind Kommunalwahlen. Bis dahin muss die CDU noch ordentlich an ihrem Image arbeiten.

Jürgen Gebhard