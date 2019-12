Einer der Schwerpunkte des Konzerts sind Werke von Georg Friedrich Händel, dessen 260. Todestag am 14. April dieses Jahres begangen wurde. Freunde der Bläsermusik dürfen sich auf sehr bekannte und beliebte Stücke aus der Feder Händels freuen.

An der Orgel erklingt ein Werk von Alexandre Guilmant, einem der wegweisenden Orgelkomponisten und -virtuosen des 19. Jahrhunderts. Aber auch neue zeitgenössische Kompositionen zu bekannten Advents- und Weihnachtsliedern fehlen nicht im Programm.

Von stimmungsvollen, nachdenklichen Stücken bis zur festlichen Musik, von altbekannten Weisen bis zu modernen Bearbeitungen, möchten die Musiker versuchen die Spannung und Abwechslung hoch zu halten.

Konzertbesucher können mitsingen

Wie auch schon bei früheren Konzerten, werden auch dieses Jahr wieder die Konzertbesucher zum Mitsingen einiger Adventslieder eingeladen. Erstmalig, zumindest in Valdorf, soll auch ein neues Weihnachtslied vorgestellt werden.

„In diesem Jahr war die Vorbereitungszeit auf die Adventsmusik kurz, aber intensiv“, so Chorleiter Thomas Meierheinrich. Im Sommer veranstalteten die Valdorfer bereits ein Konzert, welches dann nochmals in der Klosterkirche zu Möllenbeck wiederholt wurde, und am ersten Advent wirkten sie gemeinsam mit dem Posaunenchor aus Wehrendorf sowohl beim Konzert als auch beim Gottesdienst zum 50-jährigen Kirchenjubiläum der Kreuzkirche in Wehrendorf mit.

Die Grundlagen für die musikalischen Darbietungen in diesem Jahr, wurden beim mittlerweile schon traditionellen Pfingstausflug in der schönen Barockstadt Fulda gelegt.

Als Unterstützung für das Konzert am Samstag vor dem dritten Advent haben sich die Valdorfer Bläser einen „Special Guest“ eingeladen. Thomas Meierheinrich sagt: „Lassen Sie sich überraschen.“ Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ende wird um eine Kollekte für die musikalische Arbeit in der Gemeinde gebeten.