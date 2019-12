Detlef Gruhn hat am Montag die Listen mit den Unterschriften im Vlothoer Rathaus abgegeben. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Nachts soll es in Vlotho nicht ganz dunkel werden: Detlef Gruhn ist mit diesem Wunsch nicht allein. Insgesamt 138 Vlothoer haben seit Ende September seinen Bürgerantrag unterschrieben, mit dem er ein Ende der Nachtabschaltung fordert. Jetzt hat er Antrag und Unterschriftenlisten im Bürgermeister-Büro abgegeben.

Die Listen lagen in den vergangenen Wochen bei Fernseh-Pollock in der Langen Straße zum Unterschreiben auf. „Viele Vlothoer unterstützen mich. Einige sind extra ins Geschäft gekommen, um zu unterschreiben“, freut sich der Fünfzigjährige.

Als Schichtarbeiter muss er oft früh aufstehen. Dass es dann auf den Straßen seiner Heimatstadt stockdunkel ist, stört ihn. Denn er fühlt sich in der Dunkelheit unsicher. Ein erster Schritt in die richtige Richtung sei vor gut einem Jahr der Ratsbeschluss gewesen, an den Wochenenden auf die Nachtabschaltung zu verzichten. „Jetzt muss der zweite Schritt folgen“, fordert er – und mit ihm fordern das die Vlothoer, die seinen Antrag unterschrieben haben.

Nachts in Vlotho unterwegs zu sein, sei kein schönes und auch kein sicheres Erlebnis. Im Schutze der Dunkelheit komme es immer wieder zu Kriminalität. Überall in Vlotho könnten unter der Woche Einbrecher nachts unbeobachtet in Wohnhäuser, Geräteschuppen oder Autos eindringen. Das generelle Ende der Nachtabschaltung sei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Mit der Umstellung auf sparsame LED-Lampen könnten die Stromkosten auch nicht mehr das ausschlaggebende Argument sein, sagt Gruhn.

Am 11. September 2018 hatte der Rat eine Aufweichung der bis dahin konsequenten Nachtabschaltung beschlossen – zur „Steigerung der Verkehrssicherheit“, wie es hieß. Seitdem brennen die Straßenlampen in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht Samstag auf Sonntag auch zwischen 1 und 5 Uhr.

Umweltministerium zeichnet Vlotho aus

Für die aktuell laufende Sanierung der Straßenbeleuchtung ist die Stadt Vlotho jetzt gerade vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für ihr klimafreundliches Handeln mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. Insgesamt können durch die Modernisierung der Straßenleuchten 1057 Tonnen CO2 eingespart werden.

Die Stadt ist als Betreiberin der Straßenbeleuchtung für derzeit 1945 Lampen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zuständig. Bereits seit 2017 werden die alten Natriumdampflampen gegen energieeffiziente, langlebige und insektenfreundliche LED-Leuchten ersetzt. Bis heute wurden bereits rund 720 der alten Leuchtmittel ausgetauscht. Der letzte Austausch fand im Juli 2019 unter anderem in der Herforder Straße, der Mindener Straße, der Buhnstraße und der Detmolder Straße statt.

Rathaussprecher Axel Mowe: „Dank der Umrüstung auf LED-Lampen konnten neben dem positiven Effekt für das Klima außerdem 15 Prozent der Stromkosten eingespart werden – mit steigender Tendenz.“ Das nächste, umfangreiche Austauschprojekt ist für das Jahr 2021 geplant.

Kommentar

Den Bürgerantrag, mit dem Detlef Gruhn ein Ende der Nachtabschaltung in dieser Stadt einleiten möchten, haben 138 Vlothoerinnen und Vlothoer unterschrieben. Sie alle vereint die Überzeugung, dass mehr Licht auch mehr Sicherheit bedeutet. Wer schon einmal zu später beziehungsweise früher Stunde durchs finstere Vlotho gegangen oder gefahren ist, kann gut nachvollziehen, was sie meinen. Natürlich gibt es auch einige gute Gründe, die gegen eine nächtliche Dauerbeleuchtung sprechen könnten: Umweltschützer verweisen auf die allgegenwärtige nächtliche Lichtverschmutzung und auf sterbende Insekten, sparsame Mitmenschen auf die ohnehin hohen Kosten der Straßenbeleuchtung. Vlothos Kommunalpolitiker werden den Bürgerantrag demnächst beraten. Vielleicht kommen sie im Zeitalter der Digitalisierung ja zu einer smarten Lösung zwischen Dauerbeleuchtung und Dunkelheit, wie sie in einigen Häusern schon längst gibt. „Alexa, mach das Licht an!“: Sprachgesteuerte oder App-Lösungen wie diese wird es sicher nicht nur für unsere Wohnungen geben.

Jürgen Gebhard