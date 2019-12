Von Joachim Burek

Die Eckdaten

Die Haushaltssatzung 2020 sieht im Ergebnisplan einen Gesamtbetrag der Erträge von 34,5 Millionen Euro und bei den Aufwendungen von 36,6 Millionen Euro vor. Somit muss eine Haushaltslücke von 2,1 Millionen Euro voraussichtlich aus der Allgemeinden Rücklage gedeckt werden. Hauptursache für das Defizit sind nach Angaben der Kämmerin die zu erwartenden geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Vlotho.

SPD-Fraktion

Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Guido Koch , dankte im Namen seiner Fraktion der Kämmerin und ihrem Team für die gute Arbeit und signalisierte die Zustimmung der Sozialdemokraten zum Etatentwurf. „Dieser Haushalt ist geprägt von den vorangegangenen Projektarbeiten aus dem letzten und aus diesem Jahr, an denen alle Fraktionen gleichermaßen beteiligt waren“, sagte Koch. Daher solle 2o20 weiter so solide geplant werden wie in den Jahren zuvor auch, bilanzierte er. In seinem Rückblick auf die Arbeit in 2019 lobte er die Personalentscheidungen mit der Schaffung der Stellen des Beigeordneten und der Kulturbeauftragten. Außerdem hob der die Verabschiedung des Masterplans zur Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser hervor. Positiv wertete Guido Koch schließlich die geplante Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Vlotho durch den Kauf neuer Gewerbeflächen.

CDU-Fraktion

Auch die Christdemokraten tragen den Haushalt 2020 mit. „Ein ausgeglichener Haushalt wäre natürlich grundsätzlich wünschenswert gewesen, fehlende 2.1 Millionen Euro sind schwierig. Aber mit Blick auf die schon beschlossenen und noch anstehenden Investitionen ist dieser Fehlbedarf für uns tragbar“, kommentierte CDU-Chefin Julia Dowe das Zahlenwerk. Besonders hob auch sie die geplanten Großinvestitionen für die Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser hervor. „Diese sind dringend notwendig und eine Investition in die Zukunft unserer Stadt“, sagte Julia Dowe.

Auch die Rückstellung der 5 Millionen Euro für den Kauf von brachliegenden Gewerbeflächen hielt sie für dringend notwendig, wie der aktuelle Fall um die Schließung der Sparkasse Exter und die Zukunft des Gebäudes dort gezeigt habe.

Grüne Liste

Zustimmung für den Etat gab es auch von der Grünen Liste Vlotho. „Für die GLV werden in diesem Haushalt die Schritte in die richtige Richtung unternommen“, stellte Fraktionssprecher August-Wilhelm König fest. Er forderte ein, dass die im Etat eingeplanten Maßnahmen unter anderem für Schulerweiterungen, Sportplatzbau und Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser konsequent unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit geplant und ausgeführt würden. König: „Grundlage dafür ist das neue Klimaschutzpaket, das 2020 mit kompetentem Personal ausgestattet wird und für die notwendige Begleitung sorgt.“ Die Mittel für wichtige Aufgaben wie Stadtentwicklung, Kulturarbeit und Biodiversitäts-Projekten fänden sich im Haushalt wieder. Dies sei aber nur der Anfang eines langen Weges, den die Stadt mutig und optimistisch angehen sollte. „Als Großvater von zwei kleinen Enkelkindern stellt sich mir die Frage: Bin ich, sind wir enkeltauglich?“, schloss König.

FDP-Fraktion

Kritisch ging der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Stocksmeier mit der Haushaltsunterdeckung ins Gericht, insbesondere mit Blick auf die zurückliegenden Investitionen für die Veränderungen in der Verwaltung und im Bereich Kultur. „In Verbindung mit den absolut notwendigen Investitionen fällt uns das jetzt finanziell auf die Füße. Das Defizit von 2,1 Millionen Euro im kommenden Jahr und die geplanten Unterdeckungen der darauffolgenden Jahre lassen unsere Rücklage genau so schnell schmelzen wie die Gletscher in den Alpen“, sagte er. Die FDP stimme zwar dem Etat zu, um Spielraum für notwendige Investition zu schaffen sei aber nicht gewillt, in den nächsten Jahren dauerhaft eine solche Unterdeckung zu tragen.

Die Linke

Auch Hans Schemel signalisierte die Zustimmung seiner Fraktion zum Etat. „Wir können dieses Jahr den Investitionen und dem Haushalt zustimmen, aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr nicht am Rande einer Haushaltssicherung stehen. Auch hoffen wir, dass Frau Hantsche alles schlecht gerechnet hat, was es schlecht zu rechnen gibt und dass die Stadt am Ende doch nicht so schlecht da steht, wie prognostiziert.“ Kritisch sah er auch den geplanten Bau eines Kunstrasenplatzes in Exter. Die Linke bereuten ihre Zustimmung zu dieser Planung und der Landesförderung. „Wir schätzen die Kosten als zu hoch ein und unterstützen ein Konzept, welches umweltschädlich und deshalb nicht mehr up to date sein sollte,“ sagte Schemel.