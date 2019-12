Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Das Fazit des traditionellen Jahresrückblickes von Bürgermeister Rocco Wilken in der Weihnachtsratssitzung fiel in diesem Jahr etwas ernster aus als sonst. „Was nutzen alle äußeren Erfolgsbilanzen, wenn es im Innern nicht stimmt“, schlug er am Schluss seiner Ausführungen nachdenkliche Töne an. Gemeint war das homophobe Mobbing gegen den St. Stephan-Pfarrer Jörg Uwe Pehle, das Ende des Jahres die Weserstadt bewegt hatte.