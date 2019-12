Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). Manuela Bulian ist mit Leib und Seele Tierärztin – hauptberuflich in der Tierklinik am Roseneck, ehrenamtlich für den Verein Blaulichtpfoten. Erst kürzlich war die 36-Jährige mit mehreren Kollegen in Rumänien unterwegs, um Hunden in einem Tierheim in Campulung zu helfen.

„Den Stein ins Rollen gebracht haben unsere zwei Pflegehunde, die wir für kurze Zeit aus dem Ausland zu uns geholt haben“, berichtet Manuela Bulian, die seit zehn Jahren als Tierärztin arbeitet und sich auf den Fachbereich Chirurgie spezialisiert hat. Vermittelt worden waren die Vierbeiner vom Verein Blaulichtpfoten. Als der Verein von Manuela Bulians Tätigkeit als Tierärztin erfuhr, hakten die Verantwortlichen sofort nach.

„Sie suchten dringend eine Tierärztin, die sich in Rumänien um hunderte Hunde in einem neuen Tierheim kümmern sollte“, erinnert sich die Mutter von drei Kindern (ein, drei und fünf Jahre alt) an den ersten Kontakt. Die Krux an dem neuen Tierheim in Campulung sei, dass viele Hunde noch vor der offiziellen Fertigstellung aus dem bereits geschlossenen Tierheim in die neue Unterkunft gebracht worden seien.

20 bis 30 Tiere pro Zwinger

Doch beim Bau dieser neuen Unterkunft seien unzählige bauliche Fehler gemacht worden. So fließe beispielsweise das Abwasser, das häufig mit Fäkalien, Urin und Bakterien verseucht sei, aus der Quarantäne-Station in andere Zwinger und von dort auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen außerhalb der Anlage. „Es gibt viel zu wenig Futter, keine richtigen Rückzugsmöglichkeiten. Dadurch ist das Aggressionspotenzial enorm hoch“, sagt Manuela Bulian. Viele Hunde hätten sich bereits gegenseitig tot gebissen. „Bei mehr als 600 Tieren fehlt es an allem. 20 bis 30 Hunde sind in einem Zwinger zusammen gepfercht, das ist einfach zuviel.“

Ein Schicksal habe sie besonders tief bewegt: „Es gab eine alte Hündin, die in einem riesigen Napf voller Trockenfutter lag und sich nicht mehr bewegte. Wir beschlossen nach einiger Bedenkzeit, sie einzuschläfern.“ Da sei plötzlich ein heimischer Bauarbeiter an der Hündin vorbei gegangen und habe ihr sein Sandwich vor die Schnauze gehalten. „Er sagte, sie solle nicht mit leerem Magen sterben“, erinnert sich Manuela Bulian. Plötzlich habe die Hündin aufgeschaut und das Brot regelrecht verschlungen. „Wir gaben ihr Nassfutter, und auch das fraß sie. Nach und nach schien sie wieder lebendiger zu werden. Ich habe ihr dann auch noch die entsprechenden Medikamente verabreicht, um sie weiter zu stabilisieren.“ Doch drei Tage nach ihrer Abreise habe sie von den Tierpflegern vor Ort ein Foto von der verstorbenen Hündin erhalten. „Es war dann eben niemand mehr da, der sich um ihr Futter und ihre Medikamente kümmerte. In solchen Momenten muss man versuchen, sich emotional abzuschotten, sonst gehen einem diese traurigen Schicksale zu nah.“

Zahlreiche Futter- und Sachspenden

Ende November, Anfang Dezember war Manuela Bulian noch einmal in Richtung Campulung unterwegs, dieses Mal mit einem prall gefüllten Bulli. „19 Stunden Fahrt mussten wir auf uns nehmen, aber im Flugzeug hätten wir das ganze Material nicht mitnehmen können“, betont die Tierärztin. Ihr Dank gelte ihrem Mann, der sich in dieser Zeit um Haus, Hof und Nachwuchs kümmere sowie ihren Chefinnen Dr. Astrid Dorka und Dr. Marion Wiese-Twele. „Sie alle unterstützen mich.“

In den vergangenen Wochen sei bereits einiges an Futter- und Sachspenden zusammengekommen, unter anderem dank der Unterstützung seitens Heikes Futterlädchen in Porta Westfalica, dem Vlothoer Rewe, Heimtier- und Gartenbedarf Klocke in Uffeln sowie der Vlothoer DRK-Kindertagesstätte Sommerwiese. „Wer noch spenden möchte, kann sich gerne auf der Homepage des Vereins Blaulichtpfoten informieren“, sagt Manuela Bulian. Nass- und Trockenfutter sowie Decken, Körbchen oder Spielzeug könnten in der Tierarztpraxis am Roseneck abgegeben werden.

Zum Weihnachtsfest appelliert die Vlothoerin an alle, zu bedenken, dass Tiere kein geeignetes Geschenk sind. Wenn aber die Entscheidung zur Adoption eines Tieres wohl durchdacht getroffen werde, würden neben Tieren aus dem europäischen Ausland auch in deutschen Tierheimen viele wunderschöne Vierbeiner warten, die sich nach einem neuen Zuhause sehnen.

Der Verein Blaulichtpfoten

Der Verein Blaulichtpfoten hat seinen Sitz in Hagen. Die ehrenamtlichen Mitglieder sammeln Sach- und Geldspenden für deutsche und ausländische Tierheime und Gnadenhöfe. Weiterhin versuchen die Vorsitzende Maike Schmidt und ihr Team, verwahrlosten und herrenlosen Hunden vor allem in süd- und osteuropäischen Tierheimen vor Ort zu helfen und die Tiere gegebenenfalls aus dem Ausland nach Deutschland zu vermitteln. Wer den Verein unterstützen möchte, kann das tun unter dem Spendenkonto tun, das auf der Startseite der Homepage des Vereins unter: www.blaulichtpfoten.de zu finden ist.