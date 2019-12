Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Bei einem Brand in Vlotho-Exter ist in der Nacht auf Heiligabend ein Wohnhaus zerstört worden. Das Haus stand leer. Menschen wurden nicht verletzt.

Um 1.50 Uhr wurden die Sirenen in ganz Vlotho ausgelöst: Vollalarm für die gesamte Freiwillige Feuerwehr. Gemeldet war ein Brand in einem Wohnhaus an der Herforder Straße, stadtauswärts Richtung Herford. Die Befürchtung: Möglicherweise befinden sich zu dieser Zeit mitten in der Nacht noch Menschen in dem Haus.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen Flammen aus dem Dach. Die Einsatzleitung forderte zur Unterstützung weitere Fahrzeuge an. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer habe sich schnell herausgestellt, dass das Haus seit längerer Zeit unbewohnt gewesen sei, hieß es aus Feuerwehrkreisen. Es sollte wohl demnächst wieder bezogen werden.

Ein Betreten des Hauses war nicht möglich. Mehrere Feuerwehr-Trupps bekämpften die Flammen von außen. Nachdem die Nachlöscharbeiten beendet waren, rückten die letzten verbliebenen Feuerwehrkräfte um kurz vor acht Uhr ab.

Die Brandursache ist unbekannt. Polizei und Sachverständige ermitteln. Ob das Haus wieder renoviert werden kann, ist derzeit unklar.