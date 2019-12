Vlotho (WB/diso). Die Premiere am neuen Spielort ist geglückt: Das erste Nach-Weihnachtskonzert von Hammerfest in den Räumen der Kulturfabrik lockte rund 200 Besucher an – und die hatten bei vier Stunden Livemusik reichlich Spaß.

An die fünf Jahrzehnte stehen die Gründungsmitglieder der Vlothoer Band Hammerfest bereits zusammen auf der Bühne. Das Konzert zum Jahresausklang ist längst Kult – und doch gibt es sogar für die Ur-Besetzung mit Wolfgang Kuhlmann, Klaus Otto und Achim Patz noch Neues zu entdecken. Fand das Weihnachtskonzert bisher stets in Musikkneipen statt, bot diesmal die Kulturfabrik die Bühne. Dort herrschte mehr Konzertatmosphäre als in den Bistros zuvor, trotzdem kamen die Gespräche unter den Besuchern nicht zu kurz.

„Hammerfest“ trat diesmal als reine Männercombo auf, Sängerin Janine Horstbrink fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus. Dafür nahm sich Sebastian Hesse immer wieder das Mikrofon. Der Posaunist leistete am Samstagabend Schwerstarbeit, war im Dauereinsatz. Vlothos bekannteste Rockband legte ungewohnt bedächtig los, startete mit einigen Instrumentalstücken in den Abend. Das änderte sich nach der Pause, als die Klassiker vom Publikum gewohnt textsicher mitgesungen wurden. Der Song „Wilde Zeit“ ist längst die Hymne der Band, aber auch zwei neue Lieder fehlten nicht.

Schönes Liebeslied krönt das Konzert

Die gute Akustik in der Fabrik rückte den Klang der Instrumente in den Vordergrund. Ganz gleich ob die Gitarren von Wolfgang Kuhlmann oder Sebastian Beck, die Mundharmonika von Achim Patz, das Schlagzeug von Klaus Otto oder die Saxofoneinlagen von Stefan Lindenschmidt – das kam glasklar an. Statt dem gewohnt weichen Damengesang ging es am Mikrofon männlich herb zu. Doch Hammerfest kann auch anders, das bewies Achim Patz bei der Zugabe mit dem Rio-Reiser-Klassiker „Für Dich“. Welch ein schönes Liebeslied zum Abschluss dieses Teils des Abends.

Zwischendurch verstärkte sich Hammerfest mit Pianist Vito Becker. Der Großmeister am Piano bewies bei der Session nach dem eigentlichen Konzert sein Können. Dabei kam dann doch noch eine Frau ans Mikrofon: Sängerin Alexi lieferte sich mit Saxofonist Stefan Lindenschmidt ein famoses Duett. Alexi hauchte Beatles-Klassiker authentisch ins Mikrofon, gab sich dazu tänzerisch sicher. Die Musiksession wurde von einigen Dutzend Besuchern, die nach dem eigentlichen Konzert noch in der Fabrik geblieben waren, mit reichlich Applaus gefeiert.

„Walk Walk“ kommt gut an

Als gute Idee erwies sich, mit einer Vorgruppe in den Konzertabend zu starten. Schon bei „Walk Walk“ war der Konzertsaal dicht gefüllt. Chris de Wind und Sascha D. Ueding bewiesen, dass sie weit mehr als ein Lückenfüller sind. Ihre eigenen Songs und Klassiker kamen gut an. Völlig zurecht wurde das Duo erst nach einer Zugabe entlassen und mischte sich anschließend unter das Publikum.

Veranstaltet wurde der Konzertabend vom Kulturbüro Vlotho. Nach Mitternacht zog Katharina Vorderbrügge als Verantwortliche ein zufriedenes Fazit. „Es war einfach toll. Alle waren zufrieden, es war voll und sehr entspannt. Ich würde eine Wiederholung hier in der Kulturfabrik jederzeit befürworten“. Wie friedlich es am neuen Veranstaltungsort zuging, registrierte auch der eigens georderte Sicherheitsdienst. Der verlebte einen ruhigen Abend.