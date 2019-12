Von Sonja Töbing

Während die Einwohner der Weserstadt in den vergangenen Wochen mit Schal, Mütze und Wintermantel unterwegs waren, schwitzte Juliane Piloth bei 38 Grad in der Wüste. „Daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt“, gesteht sie. Doch dafür hatte sie weitaus weniger Weihnachtsstress als ihre Lieben in Deutschland. „Anstatt auf die Jagd nach Geschenken zu gehen, bin ich jeden Tag hinaus in das Revier gefahren und habe die Afrikanischen Wildhunde beobachtet, die hier ihr Zuhause gefunden haben.“

Die Forschungsarbeit nehme viel Zeit in Anspruch und habe somit Priorität vor Feierlichkeiten, Feiertage und Wochenenden. „So etwas gibt es nicht, wenn man mit Tieren in der Wildnis arbeitet, und das ist auch gut so“, betont Juliane Piloth. Trotzdem habe sie mit ihren Kollegen am ersten Weihnachtstag ein wenig gefeiert: „Wir haben ein leckeres Essen gekocht und den Abend in bester Gesellschaft verbracht.“ Ähnlich ruhig werde es an Silvester: „Das Feuerwerk wird lieber gegen eine Extraportion Zuneigung zu den Tieren in unserem Schutzgebiet eingetauscht.“ Wie schön es in den Weiten der afrikanischen Natur ist, beweisen ihre eindrucksvollen Aufnahmen.

Nach dem Abi nach Afrika

Nach dem Abitur am Weser-Gymnasium im Jahr 2012 war sie auf der Suche nach dem passenden Beruf – und dem Abenteuer. Sie stieg ins Flugzeug nach Namibia, um dort mitten in der Wüste in einem Freiwilligen Sozialen Jahr Kindern Umweltbildung und Naturschutz zu vermitteln.

In den zwölf Monaten wurde ihr bewusst, dass sie auch in Zukunft in den Bereichen Natur- und Umweltschutz arbeiten wollte. Die junge Frau blieb in dem afrikanischen Land, studierte an der Namibia University of Science & Technology und erhielt den Bachelor in „Natural Resources Management“ – in etwa vergleichbar mit Umweltwissenschaften. Mittlerweile arbeitet sie als Biologin und Wissenschaftlerin für eine Organisation, die sich um verletzte und verwaiste Tiere kümmert.