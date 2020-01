Bernd Sielemann (links) und Petra Schlutter (rechts) überreichen die neuen Bücher an Karin Deppe sowie an die Drittklässler Sam, Zyad, Mia und Jaroli (vorne, von links). Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). in nachträgliches „Weihnachtsgeschenk“ hatten Regionaldirektor Bernd Sielemann und Petra Schlutter von der Sparkasse Herford bei ihrem Besuch in der Grundschule Vlotho im Gepäck. Sie überreichten 40 Exemplare der neuen, achten Auflage des Heimatkundebuches „Unterwegs im Wittekindsland“ an Schulleiterin Karin Deppe und die Mädchen und Jungen der dritten Klassen.