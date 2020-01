Viele freiwillige Helfer sind bei der diesjährigen Weihnachtsbaumsammelaktion dabei gewesen. In einzelnen Gruppen fuhren sie die verschiedenen Bezirke ab und klingelten an den Türen, um Spenden zu sammeln. Foto: Hannah Gebhard

Von Hannah Gebhard

Nach einem ersten vorläufigen, handgezählten Endergebnis sind es exakt 13.068 Euro, die die Vlothoer gespendet haben. Das sind knapp 1000 Euro mehr als im vorigen Jahr. Die Weihnachtsbaumsammelaktion sei sehr gut und ohne Vorfälle verlaufen. Alle Helfer seien gesund zurückgekehrt, so Jugendreferentin Annemarie Coring.

Viele freiwillige Helfer starteten am Samstagmorgen an den Gemeindehäusern Valdorf, Exter und Uffeln sowie am DRK-Haus am Zollweg. Mit Warnwesten und Gelddosen ausgestattet, fuhren die Jugendlichen mit einem Treckerfahrer in die Sammelgebiete in ganz Vlotho. Dort sammelten sie die Bäume vom Straßenrand ein und klingelten an den Türen, um Spenden zu bekommen.

Bäume wurden gehäckselt

„Anderen Kindern zu helfen, sodass sie wie wir zur Schule gehen können, begeistert mich an der Weihnachtsbaumsammelaktion. Ich bin froh, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können“, sagt Sidar, freiwillige Helferin. Auf voll beladenen Anhängern brachten die Jugendlichen die ehemaligen Schmuckstücke der Wohnzimmer zum Bauhof. Dort wurden sie gehäckselt und damit umweltfreundlich entsorgt. Die Fahrzeuge stellten auch in diesem Jahr wieder Vlothoer Firmen, Landwirte und Privatleute kostenlos zur Verfügung.

Die eingesammelten Spenden werden in der kommenden Woche bankgeprüft und kommen anschließend ohne Abzüge dem Schulprojekt des Jugendrotkreuzes in Burkina Faso zu Gute. Seit 1969 ist das Jugendrotkreuz Westfalen mit Burkina Faso in Westafrika verbunden. Mit einer Kinderpatenschaft unterstützt das Jugendrotkreuz dort seit 2006 insgesamt 45 Kinder, die mit ihren Familien in und um Loumbila und Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, leben.

230 Euro sichern ein Jahr Grundschulzeit

Mit einem Betrag von 230 Euro pro Jahr kann die Finanzierung der Grundschulzeit eines Kindes abgesichert werden und damit eine Chance auf Bildung garantiert werden. Daneben wird das Geld für Verpflegung, Kleidung und Gesundheit genutzt.

Die neue Jugendreferentin Annemarie Coring war erstmals für die Organisation und Koordination der Sammlung und der Ortsteile zuständig. Hans-Ulrich Strothmann, ehemaliger Organisator, hatte sie im vorherigen Jahr angelernt. In diesem Jahr sammelte der pensionierte Synodaljugendreferent selber Weihnachtsbäume in den Außenbezirken ein.

Ganz Vlotho ist beteiligt

„Ich bin einfach nur begeistert von der tollen Organisation und der vielen freiwilligen engagierten Helfern, ohne die diese Weihnachtsbaumsammelaktion nicht möglich wäre“, sagt Jugendreferentin Annemarie Coring. Und für so eine große Aktion benötigt es viele freiwillige Helfer: In Vlotho waren Samuel Schindler und Marica Freitag vom Jugendrotkreuz für die Organisation zuständig.

Im Ortsteil Exter organisierte Tim Frohloff, in Uffeln Jan Allersmeier und in Valdorf Marc Strothmann die Aktion. Ein Gruppenleiter pro Sammelgruppe sorgte für die Sicherheit auf den Traktoren und die Einsammlung aller Bäume. Auch für die Essensausgabe im DRK-Heim musste gesorgt werden. Als Abschluss wurden die Helfer mit Kaffee und Kuchen in den einzelnen Startpunkten versorgt.

Jugendreferentin Annemarie Coring resümiert: „Es ist sehr bemerkenswert, dass an diesem Tag ganz Vlotho auf den Beinen ist. Die gesamte Stadt ist an dieser Aktion beteiligt. Ob Bürger, freiwillige Helfer, Jugendliche oder Organisatoren – alle sind begeistert dabei und stehen für eine Sache ein. Wir sind ein Teil eines großen Projektes und darauf können wir besonders sehr stolz sein.“