Am Rande der Hochzeitsmesse in Bad Salzuflen hat Kathrin Eimler ihre Bücher mit Geschichten von Jule vorgestellt und daraus für die jüngsten Besucher und für deren Eltern vorgelesen.

Von Jürgen Gebhard

Die Autorin war am Wochenende auf der Messe in Bad Salzuflen und stellte auf Einladung des Buchladens „Bücherfee“ aus Lage die Erlebnisse von Jule vor.

Spannende Geschichten

Kathrin Eimler (44) lebt inzwischen mit ihrer Familie in Vlotho-Exter. Sie arbeitet als Erzieherin in der Kita »Zur Bleiche« in Herford. Tochter Lina ist 10 Jahre alt. Als sie klein war, durfte ihre Mama ihr jeden Abend Geschichten erzählen, in denen die Erlebnisse des Tages verarbeitet wurden. Es waren Geschichten vom Zirkusbesuch, vom Zahnarzt, vom Freibad oder vom Bauernhof. Daraus entstand das erste Buch. Die Resonanz war sehr gut. So gut, dass Kathrin Eimler dann den zweiten dicken Band (172 Seiten) geschrieben hat. Auch dort erlebt Jule wieder spannende Geschichten: Sie darf alleine zum Bäcker gehen. Sie legt mit Oma im Garten ein Beet an. Sie backt einen Apfelstrudel (mit Rezept zum Nachbacken) oder sie geht mit ihrer Mama zum Flohmarkt.

Besonders gefreut habe sich Kathrin Eimler gerade über die Zuschrift eines Mädchens, die Jule einmal persönlich kennen lernen möchte. Das zeige, wie sehr sich die kleinen Leser mit Jule identifizieren.

Die beiden Jule-Bücher sind im Buchhandel oder auch als e-Book erhältlich. Sie sind geeignet für Kinder ab dreieinhalb Jahren. Auf Wunsch macht Kathrin Eimler auch Lesungen in Kindergärten.