Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Feueralarm gab es am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr im Waldweg in Uffeln. Ein stark verqualmter Keller in einem Wohnhaus wurde gemeldet. Rasch waren der Löschzug Vlotho und die Löschgruppe Uffeln an der Unglücksstelle.