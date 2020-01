Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Wenn am 13. September bei den Kommunalwahlen die politischen Weichen für die nächsten fünf Jahre in Vlotho gestellt werden, steht eines schon längst fest: Im kommenden Vlothoer Rat wird es einen Generationswechsel geben. Viele ältere, langgediente Ratsmitglieder, die das Gesicht der Vlothoer Politik in den vergangenen Jahren geprägt hatten, werden nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren.