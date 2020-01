Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Momentan erinnert nicht viel an den Winter. Vereiste oder zugeschneite Straßen? Fehlanzeige. Doch das kann sich zu dieser Jahreszeit schnell ändern. Mindestens noch bis Ende März sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in Alarmbereitschaft, um Straßen und Wege von Eis und Schnee zu befreien. „

Es gab auch schon Jahre, da mussten wir bis in den April hinein verlängern“, sagt Bauhof-Chef Kay Redecker und blickt auf die aktuelle Wetterprognose: „An den nächsten sechs Tagen gibt es keinen Frost in Vlotho.“ Er geht davon aus, dass das noch länger so bleiben wird. Seine Prognose: Es bleibt genauso mild wie in den vergangenen beiden Wintern. Mit viel Schnee rechnet er nicht-

Aber so ganz genau wissen kann das auch der erfahrene Bauhof-Chef nicht. Die Salzhalle auf dem Bauhofgelände in Hollwiesen ist deshalb gut gefüllt. Insgesamt 200 Tonnen warten dort auf ihren Einsatz. „Geordert haben wir das Salz schon im Sommer“, sagt Redecker.

Nachschub wird im Webshop geordert

Eine Tonne kostet 65 bis 70 Euro. Wer den günstigen Preis haben will, muss frühzeitig einkaufen. In einem harten Winter reicht der eingelagerte Vorrat gerade einmal für zehn Tage. Bei Bedarf kann der Bauhof-Chef den Nachschub im Webshop des Deutschen Straßendienstes ordern. Spätestens nach drei Tagen wird das Salz geliefert.

Sobald sich die Temperaturen der Null-Gradgrenze nähern, stehen insgesamt 16 Mitarbeiter für den Zwei-Schicht-Betrieb bereit. Morgens um 4.30 Uhr – samstags um 5.30 Uhr und sonntags um 6.30 Uhr – werden dann Außentemperatur und Straßenzustand kontrolliert. Bei Eis und Schnee fährt der Bauhof raus, um Straßen und Wege zu räumen. Bei kräftigem Schneefall sind auch Fremdfirmen im Einsatz. Ein Unimog, ein Lkw, ein Traktor, ein Pritschenfahrzeug (für „Handstreuungen“) und drei Unternehmerfahrzeuge sind dann unterwegs.

Wenn ab 7 Uhr der Berufs- und Schulverkehr rollt, sollen die wichtigsten Straßen sicher befahrbar sein. Geräumt werden zunächst die Busstrecken, anschließend die Hauptverkehrsstraßen und zum Schluss Anliegerstraßen in geschlossenen Ortslagen.

Die erste Kontrollfahrt in diesem Winter fand am 30. November statt. Die bisher letzten Kon­trollfahrten waren in der Zeit vom 18. bis 26. Januar. Insgesamt gab es in diesem Winter erst zwei Einsätze (am 1. und 5. Dezember).

Wer in den Außenbereichen Vlothos wohnt, muss den Winter- dienst in aller Regel selber organisieren und bezahlen. Dort wird nur auf den Hauptverkehrsstraßen geräumt. Gemeinsam mit Nachbarn können entsprechende Regelungen mit privaten Dienstleistern oder mit dem Bauhof ab- geschlossen werden.

Bleibt die Frage, was die Mitarbeiter des Bauhofs machen, wenn der Winter ausbleibt. Redecker: „Dann werden Büsche und Bäume beschnitten und Gräben gereinigt.“