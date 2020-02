Von Heike Pabst

Bad Oeynhausen/Vlotho (WB). Bei einem Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Kreuz Bad Oeynhausen und Vlotho-West sind am Sonntagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Verkehr staut sich, die Bergungsarbeiten laufen zurzeit noch.

Unfall auf der A2 bei Vlotho Fotostrecke

Foto: Heike Pabst

Ein Lastwagen aus Finnland und ein Auto sind kollidiert. Der Mercedes mit Hamburger Kennzeichen soll ins Schleudern geraten und gegen den Lastwagen geprallt sein. Der 39-jährige Fahrer und seine Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Kleinkind, das ebenfalls im Auto saß, blieb nach aktuellen Informationen unverletzt.

Es ist empfehlenswert, die Autobahn großräumig zu umfahren. Auch der Bus der Frauen-Fußballmannschaft von Hannover 96 ist in den Stau geraten. Eigentlich sollten die Regionalligistinnen um 13 Uhr ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld in der Edi-Medien-Arena in Bielefeld bestreiten.

Update: Nach Auskunft eines Polizeisprechers um 14 Uhr soll die Vollsperrung noch ungefähr bis 17 Uhr andauern.

Update 15.14 Uhr: Entgegen anders lautender Meldungen ist es nach Aussage der Bielefelder Autobahnpolizei nicht korrekt, dass ein Fahrstreifen zwischenzeitlich freigegeben werden konnte. Es sei vielmehr so gewesen, dass „ein Stausack“ aufgelöst worden sei: Die Autos, die direkt hinter der Unfallstelle standen, wurden vorübergehend über den Standstreifen um die Unfallstelle herumgeführt, damit sie weiterfahren konnten. Aber die Vollsperrung ab dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen bleibt bestehen. „Da ist eine Spezialfirma aus Hannover im Einsatz, die die Autobahn Meter für Meter von Öl und Diesel reinigen muss, und das dauert“, sagte uns ein Polizeisprecher.

Der Verkehr wird über die A30 umgeleitet.