Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die Grüne Liste möchte die Beleuchtung an drei neuralgischen Punkten im Stadtgebiet verbessern. Aus diesem Grund hat sie einen entsprechenden Fraktionsantrag an den Bürgermeister und die entsprechenden Fachausschüsse gestellt. Konkret geht es im Ortskern Vlotho um die Beleuchtungssituation an der Jägerortstraße und am Parkplatz Poststraße sowie in Exter um ein Teilstück am Mühlenhof.