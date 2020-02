Die Grundschule in Vlotho bleibt am Montag wegen des angekündigten Sturms geschlossen. Foto: Joachim Burek

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Die Grundschule in Vlotho bleiben am Montag wegen des angekündigten Sturms geschlossen. Der Besuch der weiterführenden Schulen ist den Schülern freigestellt. Das haben die Schulleitungen der Weserstadt am Samstag nach Aussage von Bürgermeister Rocco Wilken beschlossen.