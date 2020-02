Frank Casper hofft darauf, bei „The Voice of Germany“ singen zu dürfen. Foto: Sonja Töbing

Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). „Es hat total viel Spaß gemacht!“ Voller Begeisterung hat sich Frank Casper noch am Samstagabend aus Hamburg gemeldet, um vom Casting für „The Voice of Germany“ zu berichten. Gemeinsam mit seiner Frau Svetlana Hoffmann war er in die Hansestadt gefahren, um pünktlich um 11 Uhr morgens vor den Musikredakteuren der Jury zu stehen.

„Ich musste überhaupt nicht lange auf meinen Auftritt warten und konnte meine Lieder wie geplant vortragen“, erzählt der Vlothoer, der seit seinem Auftritt mit Superstar Michael Bublé im Herbst vergangenen Jahres eine lokale Berühmtheit ist. Natürlich habe er „New York, New York“ und „Feelin‘ Good“ gesungen. Und auch das gefühlvolle „Can you feel the love tonight“ durfte nicht fehlen.

Viele jüngere Bewerber

„Gefühlt waren mehr als 1000 andere Bewerber da, 80 Prozent waren 30 Jahre alt oder jünger“, schildert Frank Casper (55) seine Eindrücke. Ob er bei der Jury Eindruck hinterlassen habe, könne er schlecht sagen. „Man hat uns gesagt, dass die ausgewählten Teilnehmer zum Konzept der Sendung passen müssen. Ob ich das tue, wird sich dann in etwa sechs Wochen entscheiden.“ Immerhin habe es ja nicht nur in Hamburg sogenannte „Auditions“ gegeben, sondern auch in anderen Großstädten.

Wie auch immer die Entscheidung der Jury ausfallen wird, Frank Casper ist froh, seine Chance beim Casting in Hamburg genutzt zu haben. „Es war immer mein Traum, bei dieser Sendung mitzumachen, ebenso wie es immer mein Traum war, mit Michael Bublé zu singen. Und letzteres habe ich geschafft.“

Nach dem aufregenden Vormittag genoss der Hobby-Sänger gemeinsam mit seiner Frau den Tag in der Hansestadt. „Wir gehen abends noch schön essen.“

Jetzt heißt es Hoffen und Warten. Und vielleicht wird auch Frank Caspers zweiter großer Traum Wirklichkeit.