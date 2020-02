Von Jürgen Gebhard

Katharina Vorderbrügge spricht von einem „tollen Abend“ und von „Kneipenatmosphäre“ mit Musik, Akrobatik und Feuershow. Die Besucher und die Künstler hätten eine gute Zeit gehabt. Mit dabei waren damals Singersongwriterin Luisa Müller mit Ehemann Tom, die Artisten „Lukas und Lina“, die Rockabilly-Formation „Adina and The Snake Charmers“, die Gruppe „Mockin’ Jay“ (Gitarre, Geige, Gesang), Kathrin Braun und Richard Veld (Gesang, Kontrabass Ukulele) sowie Sänger John Steelhead.

Neuauflage gewünscht

Schon während der Premierenveranstaltung habe man nach einer Neuauflage gefragt. Der Termin dafür steht jetzt fest: Am Freitag, 20. März, soll die nächste „Open Stage“-Party in der Kulturfabrik Vlotho steigen. Jetzt werden die Künstler gesucht.

Jede Art von Musik, Poetry-Slam, Akrobatik, Tanz und einiges mehr kann dann auf der großen Bühne geboten werden. „Es ist alles möglich“, sagt Katharina Vorderbrügge. Jeder, der sich dazu berufen fühle, sollte die Chance nutzen und sich bewerben. Lediglich Vollprofis wolle man nicht. Auch Tanz oder Chorgesang könnten an diesem Abend präsentiert werden. Die „Open-Stage“ richte sich nicht ausschließlich an Vlothoer Akteure , sondern auch an ehemalige Vlothoer oder an Hobbykünstler aus der Region.

20-Minuten-Auftritte

Die Bewerbungen werden zunächst gesammelt, danach wird daraus ein möglichst vielfältiges Programm zusammengestellt. Jeder Künstler habe 20 Minuten auf der Bühne, voraussichtlich werde es wieder insgesamt sechs Programmpunkt geben. „Die Veranstaltung soll wie eine Wundertüte sein“, sagt die Kulturbeauftragte.

Die Veranstaltungstechnik einschließlich Beleuchtung wird gestellt. Der Einritt für die Besucher ist frei. Die Künstler erhalten kein Honorar, „dafür gibt es Pizza“.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Informationen per Mail an kultur@vlotho.de. Weitere Auskünfte gibt es unter 05733/924166