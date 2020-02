Der als Haustechniker angestellte Sebastian Kortekamp geht nur mit Atemmaske in die Räumlichkeiten des Katzenhauses. Der Aufenthalt in den Räumen ist nicht ungefährlich – die Zwischendecke hat ein Loch, Balken sind durchgefault. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Der alte Eichenhof in Steinbründorf erweist sich im wahrsten Sinne als Fass ohne Boden: Zusätzlich zu den Löchern in der Kasse klaffen jetzt im Tierheim auch noch Löcher in der Zwischendecke des Katzenhauses. Man könnte vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss fallen.