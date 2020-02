Vlotho (WB/bu). Schreck in der frühen Morgenstunde: Drei unbekannte mit Schusswaffen bewaffnete Täter haben am Sonntag morgen um 5.35 Uhr an der Mindener Straße in Vlotho den Fahrer eines Kleintransporters. Dieser wurde unter Vorhalt von Schusswaffen dazu gezwungen, Wertgegenstände auszuhändigen.