Dessous oder doch lieber Bier? Die beiden Wachleute Ronny (Thomas Lang) und Konny (Michael Frisch) möchten sich da nicht so genau festlegen. Foto: Dirk Sonntag

Vlotho (WB/diso). Am vergangenen Wochenende haben noch einmal etwa 1500 Zuschauer die drei Aufführungen der Komödie „Mitternachtsshopping“ in der Aula des Schulzentrums besucht. Die Mitglieder der Laienspielgruppe Bonneberg wurden mit reichlich Applaus verabschiedet.

Nur wenige Restplätze blieben am Freitag und Samstag frei, längst können sich die Laienspieler auf eine große Fangemeinde verlassen. Die ist inzwischen soweit angewachsen, dass sogar zusätzliche Aufführungen innerhalb der Gruppe diskutiert werden. Allerdings müsste dazu die Nutzung der Räumlichkeiten geklärt werden. Diesmal gab es insgesamt sieben Spieltermine. Einige waren ausverkauft und nicht allen Besuchern konnte zum gewünschten Termin der Einlass gewährt werden.

Favoriten der Zuschauer

Die Handlung beim „Mitternachtsshopping“ und dem nächtlichen Einschluss im Kaufhaus war überschaubar, deshalb standen die außergewöhnlichen Schauspielleistungen der Akteure noch mehr im Blickpunkt. Dabei hatten die Besucher völlig unterschiedliche Favoriten. Manch einer sympathisierte mit dem etwas schüchternen Filialleiter und der vorsichtigen Verkäuferin, andere lachten über die Wachleute und Polizistinnen. Die Sekretärin Jane erhielt immer wieder spontanen Beifall. Die hübsche Blondine erfüllte an der Seite eines Geschäftsmanns alle Klischees und setzte Glanzlichter.

Das galt auch für das Bühnenbild, die aufwendigen Vorarbeiten hatten sich gelohnt. Das Team um die Leiterin der Laienspielgruppe, Melanie Fromme, genoss den Beifall nach jeder Aufführung sichtlich.

Kleines Jubiläum

Dass das kleine Jubiläum – zum zehnten Mal fanden die Aufführungen auch in der Aula statt – ein wenig unterging, störte nicht. Melanie Fromme: „Unser Dank der Laienspielgruppe geht an die vielen Besucher, an die Helfer und unsere Sponsoren. Ohne die Hilfe aller wären die Aufführungen sonst gar nicht möglich.“

Derweil schauen die Bonneberger schon voraus. Die Suche nach dem nächsten Theaterstück beginnt demnächst. Ob das erneut eine Komödie oder diesmal ein Verwandlungsstück wird, ist noch völlig offen.