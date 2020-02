Von Frank Lemke

Vlotho (WB). Seit er in Japan war, gibt er ungewöhnliche Lesungen. Der Buchautor Andreas Gruber hat in der Kulturfabrik kaum das Buch aufgeschlagen, sondern vielmehr von seinem Leben erzählt. Das begann 1968 in Wien.

Andreas Gruber träumte früh von einem Leben als Schriftsteller. Mit neun Jahren schrieb er seinen ersten Roman auf einen Notizblock. Der trug den Titel „Moneten, Bier und heiße Bräute“. „Dumm nur, dass alle Figuren nach drei Seiten schon tot waren“, erinnerte sich Andreas Gruber.

Blocksatz als Problem

Beim nächsten Versuch war er elf Jahre alt. „Dieses Mal ging ich höchst professionell vor“, erzählte der 62-Jährige. Ihm war aufgefallen, dass Bücher im Blocksatz gedruckt werden. Also ging er davon aus, dass Autoren ihre Wörter so wählen, dass die Zeilen allesamt rechtsbündig abschließen. Nach einem Tag harter Arbeit auf der Schreibmaschine hatte er eine ganze Buchseite voll mit Wörtern. „Hat toll ausgesehen“, sagte Andreas Gruber. Doch ihm beschlich der Gedanke, dass der Beruf Autor ein echt harter Job sei. Er pausierte.

Jahre später traf er den Schriftsteller Arminio Rothstein. Er nutzte die Gelegenheit und sprach mit ihm über die das Schreiben. Das mit dem rechtsbündigen Abschließen sei schon hart. Ach, nein, das sei Aufgabe des Verlags? „Yes, die Hürde hatte ich genommen. Ab da war mir klar: Du wirst Schriftsteller“, sagte Andreas Gruber.

Selbstironische Schilderung

Die selbstironische Schilderung seines Lebens hat die etwa 70 Gäste in der Kulturfabrik köstlich amüsiert. Andreas Gruber sprach über sein Studium an der Wirtschaftsuniversität in Wien, sein Job als Controller in einem großen Unternehmen und über die zähe Entscheidung, sich ganz dem Schreiben zu widmen.

Seit 1996 arbeitet er als Autor. Diese Arbeit hat ihn um die ganze Welt geführt. Nach Japan wollte er zuerst nicht, um dort Lesungen zu geben. Doch seine Frau war von der Idee sehr angetan und so lernte Andreas Gruber die japanische Art, Autorenlesungen zu halten, kennen. „Das Vorlesen ist für die Japaner Zeitverschwendung. Die denken: ‚Lesen kann ich selbst.‘ Sie wollen den Menschen kennenlernen“, schildert Andreas Gruber. Das beherzigt auch heute noch.

Aus seinem aktuellen Roman „Todesmal“ hat er nur wenig vorgetragen. Das Publikum schenkte ihm seine ganze Aufmerksamkeit, als er von dem Erschaffen lebendiger Figuren erzählte, den Aufbau einer Geschichte und den Schaffensprozess von der Idee bis zum letzten Satz.

Horror, Krimi, Kurzgeschichten

Andreas Gruber schreibt jedes Jahr einen Roman, vom Horror über den Krimi bis zu Kurzgeschichten. Mit Figuren wie Peter Hogart, Walter Pulaski, Sabine Nemez und Maarten S. Sneijder feiert er zahlreiche Erfolge. 2019 verfilmte Constantin Film mit SAT 1 seinen Roman „Todesfrist – Nemez und Sneijder ermitteln“.

Wer diese Geschichten mit erleben möchte, kann in das aktuelle Buch seiner Sneijder-Reihe einsteigen. „Todesmal“ ist ein im August 2019 erschienener Roman mit einem schnoddrig-zynischem Profiler, der unabhängig von den voran gegangenen Büchern gelesen werden kann: ein Taschenbuch mit 592 Seiten.