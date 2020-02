Von Frank Dominik Lemke

Der Zauber ihrer Seifenblasen hat sich herum gesprochen. Dieses Mal wollen etwa 150 Gäste sehen, was die beiden mit den flüchtigen Schönheiten alles machen können. „Na, Kinder, was meint ihr? Was brauchen wir für so richtig große Seifenblasen?“, fragt Andrea Endres und eine Schar von aufmerksamen Kindern reckt ihr die Hände entgegen. Manche rufen ihre Antworten der Künstlerin einfach entgegen: „Seife“, „Wasser“, „gaaanz viel Schaum.“ Andrea Endres nimmt den großen Pustebogen in die Hand und zeigt den Kindern, was sie mit Wasser und Seife alles anstellen kann. Sie taucht den Bogen in Seifenwasser und zieht ihn durch die Luft. „Wow“ staunen die Kinder, als sich schillernde Seifenblasen davon lösen. „Das ist ja schön“, ruft ein Mädchen. Ein Junge hüpft aufgeregt auf seinem Kinderstuhl hin und her. Die meisten versuchen, mit ihren Händen eine Seifenblase zu erhaschen.

Bei der ersten Aufführung im vergangenen Jahr hatten Andrea und Adrian Endres beeindruckende Kunststücke mitgebracht: Seifenblasen, die in Flammen aufgehen, mit Nebel durch die Luft tanzen und wie ein Ping-Pong-Ball von Hand zu Hand hüpfen. Dieses Mal haben sie weitere Tricks gezeigt: Seifenblasen, die zwischen zwei Bändern entlang rollen und Hunderte bunter Kugeln, die über den Köpfen der Kinder zu Boden schweben. Einen Trick haben sie extra für Vlotho eingeübt: ein Karussell aus Seifenblasen. Mit Sorgfalt pustet Andrea Endres große Seifenblasen auf zwei Glasflächen, die sie mit Abstand übereinander legt, so dass die sich die Seifenblasen berühren. An ihren Berührungspunkten pustet sie viele kleine Seifenblasen, die sie mit Pusten zum Drehen brachte.

Für das Publikum ist die Show ein großer Spaß. Der Junge in dem Kinderstuhl hüpft so lange herum, bis der Stuhl zusammenbricht. Der Junge lacht. Ihm geht es gut. Nur sein Freund neben ihm bemerkt das Malheur. Alle anderen sind von der Show wie gebannt.

Die „Bubble Magie“ kommt wieder. Beim Frauenfrühstück am 10. Mai wird Adrian Endres seine Feuershow in der Kulturfabrik zeigen.

Seifenblasen zum Selbermachen

Wer Seifenblasen selber machen will, kann Seifenwasser am besten mit Guarkernmehl zubereiten. Auf einen Gramm Mehl kommt ein Liter kaltes Wasser, zwei Gramm Backpulver, ein halbes Gramm einfacher Kleister und 50 Milliliter Spülmittel. Das funktioniert am besten. Die Zutaten mit einem Schneebesen vermischen und ein paar Stunden warten, bis der Schaum verschwunden ist. Die großen Seifenblasen halten sich bei hoher Luftfeuchtigkeit am längsten. Ist die Umgebung zu trocken, hilft eine Sprühflasche mit Wasser. Einfach in die Luft sprühen. Die feinen Wasserpartikel halten die Seifenblase stabil. Wer sie berühren möchte, sollte seine Hand vorher in Seifenwasser tauchen.