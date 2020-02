Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Mit einer Sonderausstellung und einem Vortrag eröffnet der Heimatverein am 1. März seine Heimatmuseums-Saison. „Der 1. und 2. Weltkrieg in Vlotho“ lautet der Titel der Präsentation, die in der „Veteranen-Abteilung“ der Museums-Dauerausstellung gezeigt wird. Eindrucksvoll sind unter anderem Exponate und historische Fotos aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, die den krassen Gegensatz von Anfangseuphorie und der grausamen Kriegsrealität dokumentieren.

Sammlerstücke

Ein Schwerpunkt der Ausstellung sind die Sammlerstücke mit regionalem Bezug, die der 18-jährige Schüler Jeffrey Stein aus Vlotho zusammengestellt hat. Dazu gehören Stahlhelme, auch von französischen und amerikanischen Soldaten, verschiedene Orden wie das Eiserne Kreuz, und Munitionshülsen, die im 2. Weltkrieg von der deutschen Flak-Stellung auf der Steinegge vergraben worden war. Ein besonderes Exponat ist eine Paradeuniform aus dem 1. Weltkrieg.

„Die Idee zu der Sonderausstellung hatten wir nach einem Gespräch mit Jeffrey Stein, der nach einem Besuch im Museum angefragt hatte, ob er Exponate aus einer Sammlung, unter anderem aus seiner Familiengeschichte, bei uns zeigen kann“, so Udo Kohlmeier vom Heimatmuseum.

Interesse an Geschichte

„Das Interesse an Geschichte, unter anderem an der des 1. Weltkrieges, ist bei mir durch den Geschichtsunterricht geweckt worden“, berichtet Jeffrey Stein, der die Oberstufe der Bad Oeynhauser Europaschule besucht. Recherchen in der eigenen Familie bis in die Ururgroßvater-Generation und das Stöbern auf Flohmärkten hätten ihn weiter motiviert. Schwerpunkt seiner Sammlung seien deutsche und französische Exponate aus der Kaiserzeit 1871 bis 1918. Aber auch Stücke aus den Befreiungskriegen (1813) und aus dem 2. Weltkrieg gehörten dazu. Bei letzterem beschränke er sich angesichts der schlimmen nationalsozialistischen Vergangenheit allerdings auf rein militär-historische Objekte, erläutert Stein.

Propaganda und Realität

Wie Heimatvereins-Historikerin Inge Wienecke informiert, werden in der Ausstellung außerdem Methoden des Spendensammelns in Kriegszeiten gezeigt und Tafeln mit den Namen der Gefallenen des 1. Weltkriegs aus den verschiedenen Ortsteilen Vlothos. Auch der propagandistische Hintergrund beider Kriege wird gezeigt. So hätten kleine Kinder in Vlotho bereits vor 1914 Matrosenanzüge getragen und ab 1933 bunte Zigarettenbildchen mit den Fotos der „Helden“ des Nationalsozialismus gesammelt. Ergänzt wird die Sammlung um private Fotos aus der Zeit des 1. Weltkrieges, die in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Exter zusammengestellt worden seien. Auf diesen Bildern dominierten 1914 noch fröhliche Gruppenaufnahmen und eine Art Ritterromantik der Kürassiere im Harnisch. Ab 1915 sei all das aber verschwunden. Diese besonderen Fotos von Vlothoern habe Marlene Ortmann aus Exter zur Verfügung gestellt. Das Foto eines Soldatengrabes eines Vlothoers in Frankreich zeige die Schattenseiten des Krieges. Im Heimatmuseum werden außerdem Listen der Vlothoer Teilnehmer am 1. Weltkrieg aufbewahrt. Darin finden sich auch eine Reihe Vlothoer Juden, wie Gustav Loeb und der Kaufmann Louis Steinberg, der übrigens noch 1936 das Eiserne Kreuz für seine Verdienste im 1. Weltkrieg erhielt.

Vortrag mit Thomas Gräfe

Der Historiker Thomas Gräfe von der Mendel-Grundmann-Gesellschaft rundet die Ausstellung, die von 11 bis 17 Uhr zu sehen ist, ab 15 Uhr mit einem Vortrag unter dem Titel „Vlothos jüdische Geschichte im 1. und 2. Weltkrieg“ ab. Die Besucher werden am 1. März mit Kaffee und Waffeln bewirtet.