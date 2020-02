Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Stolz halten die 13 Schülerinnen und Schüler des Weser-Gymnasiums sowie zwei ehemalige WGVler ihre Urkunden in den Händen. Bürgermeister Rocco Wilken und Norbert Burmann, Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) im Kreis Herford, haben sie ihnen jetzt als Anerkennung für ihr Engagement überreicht. Mehr als 400 Euro haben die Schüler und ihr Geschichtslehrer Volker Junghärtchen bei der Haus- und Straßensammlung des VdK im November gesammelt.

„Euer Einsatz ist vorbildlich und längst nicht selbstverständlich“, bedankt sich Norbert Burmann bei den jugendlichen Sammlern. Sein Dank gilt auch Lehrer Volker Junghärtchen und der Stadt Vlotho für die Unterstützung. Zu den Jugendlichen sagt er: „Das tolle Ergebnis leistet einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung der Volksbund-Arbeit.“ Der VdK kümmere sich zum einen um die Kriegsgräber der Gefallenen beider Weltkriege und engagiere sich zum anderen im Bereich der Friedensarbeit mit Projekten für die Jugend- und Weiterbildungsarbeit. Burmann: „Gerade die Erinnerung an die Vergangenheit und die Friedensarbeit sind Themen, die wir im Bewusstsein halten müssen.“

Auch für Bürgermeister Rocco Wilken ist es wichtig, über diese Sammlungen und den Friedenseinsatz den Bezug zur Vergangenheit zu behalten. „Viele ältere Bürger haben den Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Viele Familien, die durch ihn Angehörige verloren haben, sind betroffen. Diese Friedensarbeit ist also nicht von der Gegenwart entkoppelt und sie trägt zur Persönlichkeitsbildung der jugendlichen Sammler bei“, betont der Bürgermeister. Gleichzeitig kündigt Wilken an, dass die Stadt sich im kommenden Jahr mit eigenen Kräften an der Sammlung beteiligen werde. Auch Schulleiter Guido Höltke dankt den Schülern für ihren Einsatz: „Dies ist auch Teil eines anschaulichen Geschichtsunterrichts.“

Die WGV-Sammler können bei der Urkundenübergabe von den unterschiedlichsten Erfahrungen berichten. Emely Franzen aus der Q1: „Es gab Leute, die nicht spenden wollten oder geschimpft haben. Aber die positiven Reaktionen haben überwogen. Ich würde auf jeden Fall wieder mitmachen. Uns hat sogar ein älterer Herr im Rollstuhl in seine Wohnung gebeten und uns seine Geschichte erzählt. Das war herzerwärmend.“ Eine ganz besondere Erfahrung hatte Volker Junghärtchen gemacht. „Die Sammlung bringt viele Menschen zum Nachdenken. „Eine Lehrerin an unserer Schule hat sich aufgrund unserer Arbeit für den Volksbund mit ihrer Familiengeschichte genau auseinandergesetzt und sogar das Grab ihres Großvaters im Ausland ausfindig gemacht“, berichtet er.

Kommentar

Die Zahl der Zeitzeugen, die den Krieg noch miterlebt haben, wird immer weniger. Auch die Kinder und Enkel, die sie über das Erlebte noch im direkten Gespräch befragen konnten, gehören schon zur älteren Generation. Vor dem Hintergrund zunehmend rechtsradikaler Tendenzen wird daher der Einsatz der Jugend für Frieden, gegen Rassismus und Ausgrenzung immer wichtiger. Nur so wird das Bewusstsein lebendig gehalten, dass sich Krieg und Diktatur nie wieder wiederholen dürfen. Joachim Burek