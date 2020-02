Von Jürgen Gebhard

Neuanpflanzungen sind vorgesehen. Das Pflanzkonzept wird derzeit von einem Landschaftsplaner in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde erstellt, so Thomas Bürth von den Vlothoer Wirtschaftsbetrieben.

In der Woche ab 9. März werden die Kanalbauarbeiten ab Schwedenstraße aufwärts beginnen, ab Kaitenweg werden Versorgungsleitungen erneuert. Der Straßenbau auf einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometern wird in mehreren Abschnitten bis Oktober 2021 erfolgen. Die Erreichbarkeit der Häuser soll während der gesamten Baumaßnahme sichergestellt sein.

Die Baumfällarbeiten werden voraussichtlich am Samstagnachmittag beendet, sagte Daniel Döhr am Freitagnachmittag. Während der Arbeiten bleibt die Höltkebruchstraße zwischen den Einmündungen Kaitenweg und Ernst-Albrecht-Straße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Vlotho-Bus fährt die Haltestellen Schwedenstraße und Beckerbusch nicht an. Die Haltestellen Oberbecksener Straße und Ernst-Albrecht-Straße werden zu einer abweichenden Abfahrtzeit bedient. Außerhalb der Arbeitszeiten sowie Sonntag werden die Sperrungen aufgehoben. Restarbeiten werden möglicherweise noch am Montag erledigt.