Schweres Gerät ist angerollt und hat mit der Rodung von Büschen und Sträuchern am Kirchplatz begonnen. Damit wurden die ersten Vorarbeiten für die Platzumgestaltung gestartet. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Schweres Gerät ist Montagfrüh am Kirchplatz aufgefahren: Bagger, Lastwagen und Motorsägen waren im Einsatz, um Äste, Sträucher und kleine Baumstämme abzutransportieren, die bei den Rückschnitt- und Rodungsarbeiten in den Kirchplatz-Grünanlagen anfielen.

Bereits in den späten Vormittagsstunden bot sich eine ganz neue Perspektive: Von der Langen Straße aus war der Blick frei auf St. Stephans-Kirche, Brunnenanlage und historisches Pfarrhaus.

„Die Grünschnitt-Arbeiten mussten noch vor Monatsende erfolgen, da mit Anfang März die Frist für den erlaubten Hecken- und Strauchrückschnitt abläuft“, erklärte Christian Hohmeier von den Wirtschaftsbetrieben. Damit seien nun auch die Vorarbeiten für die geplante optische Aufwertung und barrierefreie Umgestaltung des Kirchplatzes – ein ISEK-Projekt – erfolgt.

Bestandsanalyse

Eine wesentliche Maßnahme für die Umsetzung, so hatte es seinerzeit die Zustandsanalyse im Vorfeld festgestellt, sei die Beseitigung des dichten Buschwerkes, das für Besucher und Passanten die Sicht auf Platz und Brunnenanlage verhindere. Handlungsbedarf für eine Umgestaltung hatten die Planer auch deshalb gesehen, weil Platz und Ruhebänke für Senioren oder Besucher mit Geh- oder Sehbehinderungen von allen Seiten nur sehr schwer über Treppenanlagen zu erreichen seien. Auch an den Einfassungen der Hochbeete habe der Zahn der Zeit genagt.

Die Neugestaltung

Im wesentlichen sieht das verabschiedete Konzept den barrierefreien Anschluss des Bereiches mit Brunnen und Ruhezonen an den westlichen Teil des Kirchplatzes und die Lange Straße vor.

Unangetastet bleibt der Teil des kircheigenen Bereichs, der weiter als Parkplatz genutzt werden solle. Allerdings plant auch die Kirchengemeinde, diesen Bereich, unter anderem durch eine Verbesserung der Parkplatzzuwegung und durch Umgestaltungen im Bereich Kirche und Pfarrhaus mit einem eigenen Konzept aufzuwerten. Zunächst aber wird die Stadt die Platzfläche sanieren und mit neuen roten Klinkern attraktiver gestalten. An der Nordseite (Lange Straße) sieht das seinerzeit im Ausschuss Baubetriebshof verabschiedete Konzept den Bau einer neun Meter langen Sitzmauer vor, die zum Verweilen an der Brunnenanlage einladen und Höhenunterschiede ausgleichen soll. Weitere Betonblöcke dienen als Sitzgelegenheiten und zur Abstützung des Geländes. Möbliert werde der Platz außerdem mit Fahrradständern und neuen Abfallbehältern. Als Ersatzpflanzung in den Grünanlagen ist eine Mischung verschiedener Stauden sowie Heckenbegrenzungen geplant, die allerdings die nun hergestellte Sichtachse zur Langen Straße nicht verstellen.

Zeitplan und Finanzierung

Wie Martin Sommerfeld vom zuständigen Fachbereich mitteilte, werde als Baubeginn voraussichtlich Anfang Mai angepeilt. Auch der Leitungsarbeiten müssten zuvor noch erledigt werden, ergänzte Christian Hohmeier. Die Stadt kalkuliert mit einer Investition von etwa 140.000 Euro. Die Landesförderung werde etwa 60 Prozent betragen. Darüber hinaus wolle sich die Kirche mit etwa 14.000 Euro (10 Prozent) beteiligen.