Die Gefahr auf einigen Waldwegen ist zu groß, die Benutzung daher aktuell eingeschränkt.

Die Stadt Vlotho weist darauf hin, dass die im Burgwald angerichteten Schäden größer als ursprünglich vermutet sind. Erst in den vergangenen Tagen konnten die meisten Flächen in ihrem Ausmaß erfasst werden. In einigen Bereichen der Spazierwege besteht Gefahr durch abgebrochene oder angeschobene Bäume sowie lose Äste in den Kronen. Die Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, zumal sich diese aufgrund der sehr hohen Niederschläge in den letzten Wochen und somit weichen Böden als schwierig erweisen.

Aus diesem Grund hält die Stadt Vlotho die Zugangswege zum Burgwald versperrt und bittet Spaziergänger um Verständnis. Die Arbeiten werden noch etwa drei Wochen andauern. Ebenfalls stark betroffen ist die Ebenöde.