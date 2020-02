Von Heike Pabst

Auf den Parkplatz fahren Autos mit Herforder Kennzeichen, aber auch viele aus Minden, Hannover oder Dortmund. Festlich gekleidete Menschen steigen aus und laufen zum Eingang der Disco „Karakum“ an der Bäderstraße 23: Drinnen wartet ein Büfett auf sie, die Tische sind fein gedeckt, die Stühle mit weißen Überzügen versehen.

Große Aufsteller auf dem Hof weisen auf den Eingang der Disco „Karakum“ hin. Jeden Samstag ab 19 Uhr wird im großen Saal getanzt und gefeiert. Foto: Heike Pabst Große Aufsteller auf dem Hof weisen auf den Eingang der Disco „Karakum“ hin. Jeden Samstag ab 19 Uhr wird im großen Saal getanzt und gefeiert. Foto: Heike Pabst

Auf der neuen Bühne am hinteren Ende des Saals bauen die Musiker ihr Equipment auf. Geboten wird Tanzmusik auf Russisch, mit Live-Gesang und Synthesizerklängen. Als die Musiker auch mal eine Pause brauchen, springt ein DJ ein. Später am Abend, als die Gäste so richtig in Stimmung gekommen sind, tritt Bauchtänzerin Julia aus Dortmund auf, die sogar einen Schwertertanz zeigt.

„Karakum“ heißt „Schwarzer Sand“

Oleg Müller ist zufrieden. „Wir haben gefeiert bis 2 Uhr, ganz toll“, sagt der Organisator und Veranstalter am nächsten Morgen. Er hat der Disco den Namen „Karakum“ gegeben, „weil das ein Stückchen Heimat ist“: Das Wort bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie „Schwarzer Sand“ und ist der Name einer Wüstenregion im Grenzgebiet von Turkmenistan und Usbekistan. In Usbekistan ist Oleg Müller geboren. Aber die Discoveranstaltungen im „Haus des Gastes“ sind offen für alle Menschen, betont er – nicht nur für solche, die des Russischen mächtig sind.

Auch Bauchtänzerin Julia aus Dortmund tritt im „Karakum“ auf. Auch Bauchtänzerin Julia aus Dortmund tritt im „Karakum“ auf.

Seit 2001 lebt er in Vlotho und schon immer habe es ihn in den Finger gejuckt, den Vlothoern und anderen Gästen Freizeitunterhaltung bieten zu wollen. „Die Vlothoer brauchen so etwas doch“, sagt Oleg Müller. Nun hat er im Kurpark seinen Traum wahr gemacht. Stolz blickt er im Saal des Fachwerkhauses um sich. „Wir haben die Gardinen ausgetauscht, ganz neue Lampen aufgehängt“, zählt er einige der erfolgten Sanierungen auf. Die Besitzerin habe für die neuen Heizkörper und die Dämmung des Gebäudes gesorgt.

Ein Duo sorgt live für die nötige Tanzmusik. Foto: Heike Pabst Ein Duo sorgt live für die nötige Tanzmusik. Foto: Heike Pabst

Die alte Theke ist noch da, aber sie hat ebenfalls eine neue Beleuchtung bekommen. „Außerdem haben wir für die Küche eine neue Arbeitsplatte angeschafft, einen Kühlschrank und eine Industriespülmaschine.“ Wenn beispielsweise Hochzeitsgesellschaften dort feiern, sollen die Caterer schließlich eine funktionsfähige Küche vorfinden.

Arbeiten gehen weiter

Die Arbeiten am Haus sind noch nicht abgeschlossen. Gerade im Obergeschoss gebe es noch einiges zu tun. Doch es ist schon lange so weit, dass Gäste sich wohlfühlen können. Der Saal wird auf Nachfrage vermietet. Auch Müller selbst nutzt die Lokalität: Am Mittwoch feiert er seinen 43. Geburtstag mit Freunden und Familie im „Karakum“.

Er hat noch andere, weitreichende Pläne. So möchte Müller gerne die Deele des Hauses dazu pachten und künftig auch Außengastronomie auf dem Hof anbieten können. Vielleicht mit Saxofonklängen, die den Kaffeegästen den Nachmittag versüßen? „Die Genehmigung habe ich schon“, sagt er. Auch traditionelle Feiern wie zum ersten Mai oder das Oktoberfest möchte er durchführen. Er befinde sich darüber im Gespräch mit der Stadt, so Müller.

Für weitere Informationen, Tischreservierungen und Vermietungswünsche ist er zu erreichen unter 0175/8655877.