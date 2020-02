Christian Buck (links), Geschäftsführer von MIT (Wuhan) System Valves Co., Ltd., verfolgt gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Dieter Tenhaef von Exter aus die aktuelle Entwicklung in China. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Am 10. März kann die Zwangspause im MIT-Werk in Wuhan beendet werden: Das ist derzeit die offizielle Ansage der chinesischen Behörden. Hans-Dieter Tenhaef, der geschäftsführende Gesellschafter von MIT Moderne Industrietechnik mit Stammsitz in Vlotho-Exter, hält den Termin für viel zu optimistisch: „Das kann noch sehr lange dauern, bis wir dort wieder arbeiten können.“

25 MIT-Mitarbeiter sind im Werk in der vom Coronavirus besonders betroffenen und unter Quarantäne gestellten Hauptstadt der Provinz Hubei beschäftigt. Der Betrieb dort ruht seit dem chinesischen Neujahrsfest. Die meisten Mitarbeiter sind über die Feiertage zurück zu ihren Familien irgendwo im Land gefahren und sitzen dort fest. Deutsche sind seit Wochen nicht vor Ort. Wuhan-Geschäftsführer Christian Burg arbeitet in Exter.

Der Lohn läuft weiter

Trotz der Zwangspause kümmere sich MIT um die chinesischen Mitarbeiter, sagt Hans-Dieter Tenhaef. Niemand von ihnen habe sich am Coronavirus angesteckt. Die Firmenleitung in Exter stehe mit ihnen über den Messenger WeChat in Verbindung und zahle auch weiterhin den Lohn: „Wir haben viel Geld in die Ausbildung investiert. Wir brauchen unsere Mitarbeiter, wenn in Wuhan irgendwann wieder alles normal läuft.“ Den Mitarbeitern habe man gerade von Deutschland aus insgesamt 1500 Atemschutzmasken und andere Hygieneartikel zu kommen lassen. In China seien diese Dinge restlos ausverkauft.

„China ist die Werkbank der Welt“, sagt Hans-Dieter Tenhaef (61), der auch Vorstandssprecher von OWL-Maschinenbau ist. Wegen des Stillstands dort gehe den Firmen in Deutschland das Material aus. MIT warte in Exter auf zwei große Container, die im Hafen von Wuhan festsitzen – zum großen Teil Halbfertigteile. Man könne sie im Notfall auch hier produzieren, dann aber zu anderen Konditionen.

Der Unternehmer geht davon aus, dass aufgrund des Coronavirus die Kosten steigen und die Umsätze zurückgehen werden. Kunden könnten bestellte Teile nicht abnehmen, weil auch bei ihnen die Produktion ins Stocken gerate. „Ein Ende ist nicht absehbar“, sagt Hans-Dieter Tenhaef. Selbst wenn die Krise morgen vorbei sein sollte, würde es noch Wochen dauern, bis alle Container verschifft wären und alle Firmen wieder normal arbeiten könnten.

Lombardei sorgt für neue Probleme

Das Auftreten der Coronavirus-Fälle in Italien verschärfe die ohnehin schwierige Situation für die Maschinenbauer. Die Lombardei sei die „Messingschmiede Europas, auf die Armaturenhersteller wie MIT angewiesen seien.

Der Coronavirus mache die Risiken einer globalisierten Welt deutlich, sagt Tenhaef. Der Dax stürze bereits ab, Maschinenbau und Automobilindustrie würden die negativen Folgen besonders spüren. Unternehmen würden die aktuelle Lage deshalb täglich genau analysieren: „Panik bringt nichts. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Hektik macht alles nur noch schlimmer.“

Das Unernehmen

Die Firma MIT mit Hauptsitz in Vlotho-Exter beschäftigt sich mit industrieller Armaturentechnik. Das Unternehmen bietet Systemlösungen und Baugruppenfertigung für gasförmige und flüssige Medien. In den vier Kernbereichen Oberflächentechnik, Brandschutz, Filtration und Separation sowie Dosier- und Abfülltechnik werden Weltmarktführer beliefert.

MIT Moderne Industrietechnik GmbH Co. KG wurde im Jahr 1989 in Bad Salzuflen gegründet. 1994 erfolgte der Umzug nach Vlotho-Exter an die Industriestraße. Geschäftsführender Gesellschafter ist Hans-Dieter Tenhaef.

Das Zweigwerk in Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei, ist im März 2013 eröffnet worden. Geschäftsführer ist Christian Buck. Die Firma MIT (Wuhan) System Valves Co., Ltd. beliefert internationale Kunden, die in China produzieren, mit geschweißten und montierten Baugruppen, Industriearmaturen und Systemlösungen „Designed in Germany“.

In Vlotho-Exter sind aktuell 95, in Wuhan 25 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz in Vlotho-Exter beträgt 16 Millionen Euro, in China 1 Million Euro.