Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken war der erste, der in der Vlotho Erklärung unterschrieben hatte . Und er fügte hinzu: „Wir können nicht nichts tun“. In der Din-A4 großen Kladde haben mittlerweile über 1000 Menschen ihre Unterschriften sowie einzelne Kommentare hinterlassen.

Die sogenannte „Vlothoer Erklärung“ liegt nun im Kreishaus in Herford aus. Anlass für die Erklärung waren homophobe Anfeindungen gegen den Vlothoer Gemeindepfarrer Jörg Uwe Pehle. Daraufhin wurde im vergangenen Jahr die Vlothoer Erklärung verfasst, um sich gegen Diskriminierungen aller Art aussprechen kann.

Bisher lag die Vlothoer Erklärung an verschiedenen Schulen, auf verschiedenen Märkten, in der St. Stephan Gemeinde und im Vlothoer Rathaus aus. Nun schließt sich auch das Kreishaus an. Landrat Jürgen Müller hofft auf viele Unterzeichner: „Es ist wichtig, sich gegen jegliche Form von Diskriminierung zu wehren. Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen gegen Mobbing, Hetze, Gewalt und Intoleranz und diese Zeichen sollten auch außerhalb der Stadt Vlotho sichtbar sein! Wir sollten uns ständig vergegenwärtigen, dass wir alle Vorbilder sein können.“

Die „Vlothoer Erklärung“ liegt im Servicebüro im Eingangsbereich des Kreishauses in der Amtshausstraße 3 in Herford. Danach ist geplant, sie an die fünf Berufskollegs des Kreises in Herford, Bünde und Löhne weiterzugeben.

Die Erklärung im Wortlaut:

„Wir die Unterzeichnenden, setzen mit unserer Unterschrift ein deutliches Zeichen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Gewalt, und Hetze in jeglicher Form. Wir bekennen uns zu Vielfalt, Demokratie und Toleranz. Entschieden wenden wir uns gegen jede Ideologie der Ungleichwertigkeit und damit gegen jede Form der Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. Vorurteile und Hetze, Diskriminierung und Ausgrenzung schaffen ein Klima der Missgunst und Feindseligkeit und einen fruchtbaren Boden für Hass und Gewalt. Dem stellen wir uns gemeinsam entschlossen entgegen. Wir sind der Überzeugung, dass die Achtung der Menschenwürde, Solidarität und Nächstenliebe das Fundament eines friedlichen Zusammenlebens in unserer demokratischen Gesellschaft bilden und dass Pluralität und Vielfalt gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen. Die freie Entfaltung des Individuums, die Offenheit für unterschiedliche Lebensweisen und gegenseitige Solidarität und Unterstützung prägen unsere Haltung. Durch Zusammenhalt und Zivilcourage schützen wir unsere demokratischen Werte und setzen uns für ein von Respekt und Gemeinschaft geprägtes Zusammenleben ein.“