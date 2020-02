Auf diese Sammeldosen, die die Kirchengemeinde in den Vlothoer Läden verteilt hat, hat es die Unbekannte abgesehen.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Eine unbekannte Frau, die sich als Kirchengemeindemitarbeiterin ausgibt, hat es auf die in den Vlothoer Läden aufgestellten Sammeldosen abgesehen. Darin wird das Spendengeld für die Aufkleber von Pfarrer Pehles Toleranz-Aktion „Ein Lächeln für ...“ gesammelt. St. Stephan-Pfarrer Jörg Uwe Pehle und die Gemeindesekretärin Gabriele Schwier haben am Freitag vor dieser vermutlichen Betrügerin gewarnt. „Die Polizei ist eingeschaltet, wir haben Strafanzeige erstattet“, erklärte die Gemeindesekretärin.

Auf die Masche aufmerksam geworden sei die Gemeinde durch mehrere Vorfälle in der Stadt, unter anderem im Ladenlokal von Uhren-Albrecht und im Gemeindebüro selbst. „Bei uns ist eine Frau mit dunklen Haaren, die zum Pferdeschwanz gebunden waren, etwa 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß, vor einer Woche und dann noch einmal am Donnerstag aufgetaucht. Sie hatte behauptet, die Dosen im Auftrag des Presbyteriums abholen zu wollen“, sagte eine Uhren-Albrecht-Mitarbeiterin. Da die Frau sich nicht habe legitimieren können, habe sie die Dose nicht herausgegeben und die Gemeinde informiert.

Polizei eingeschaltet, Anzeige erstattet

Gemeindesekretärin Gabriele Schwier teilte am Freitagvormittag mit, dass eine Frau, auf die diese Beschreibung passe, Donnerstag kurz vor Feierabend auch bei ihr im Büro sich intensiv nach Standorten der Sammeldosen erkundigt habe. „In Zusammenhang mit dem Vorfall bei Uhren-Albrecht und dem Diebstahl einer Dose bei Schuhaus Kunze kam mir dies sehr verdächtig vor“, sagte sie. Daher habe sie in telefonischer Absprache mit Pfarrer Pehle, der derzeit in Urlaub sei, die Polizei eingeschaltet.

Aufgrund dieser Vorfälle teilte Pfarrer Pehle am Freitag über das Gemeindesekretariat mit, dass er die Dosen in der nächsten Woche persönlich oder durch einen Mitarbeiter, der sich als solcher ausweisen könne, abholen werde.