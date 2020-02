Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). „Ich wollte immer Hausarzt sein“, sagt Dr. Jörg Päßler (67). Er hatte kein Einser-Abitur. Deshalb studierte der junge Mann aus Wehner in Ostfriesland erst einmal Biologie, Chemie und Mathematik fürs Lehramt an Grund- und Hauptschule. Er legte in Münster das erste und zweite Staatsexamen ab und hätte wie sein Vater Lehrer werden können. Doch Jörg Päßler gab seinen Kindheitstraum vom Allgemeinmediziner nicht auf. Er studierte Medizin in Bochum und Essen – danach folgten vier Jahre Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in Hattingen, Wetter und Herne.

In einer Ärzte-Zeitschrift las er, dass Dr. Boldt und Dr. Werner in Vlotho-Uffeln einen Nachfolger suchten. Zum 1. Juli 1986 übernahm er die Praxis an der Mindener Straße. Fast 34 Jahre später geht Dr. Jörg Päßler in den Ruhestand. „Unser letzter Arbeitstag ist der 26. März. Anschließend übernimmt Sohn Philipp“, sagt Petra Päßler (63). Seit 1993 arbeitet sie in der Praxis mit. „Sie managt den Betrieb und hält mir den Rücken frei“, freut sich ihr Ehemann. Zum Team zählen eine Auszubildende im dritten Jahr und drei weitere Mitarbeiterinnen – als „treue Seele“ gehöre Heike Riechman seit mehr als zehn Jahren dazu.

„Der schönste Beruf der Welt“

Hausarzt – das ist für Dr. Jörg Päßler der schönste Beruf der Welt. Er mag die Menschen und ist zufrieden, wenn er ihnen helfen kann. Wenn er einmal nicht sofort weiter weiß, dann verordnet er sich Hausaufgaben und sucht nach Feierabend nach der Antwort. „Er ist ein richtiger Kümmerer“, sagt seine Ehefrau. Ihr Mann sei ein „sehr feinfühliger, ein sehr liebevoller und ein sehr ruhiger Arzt“. Er sei äußerst freundlich und bei den Patienten beliebt: „Das Vertrauensverhältnis ist sehr groß.“

Einige seiner Patienten hat Dr. Päßler damals mit der Praxis übernommen. Inzwischen suchen auch deren Kinder und Enkelkinder seinen Rat als Arzt. Aufgrund der langjährigen Kontakte kenne man das private Umfeld und könne Beschwerden mitunter anders als ein Mediziner in einer Klinik einordnen.

Hausarzt – das ist auch ein sehr anstrengender Beruf. 50 bis 60-Stundenwochen und ständige Bereitschaftsdienste seien früher die Regel gewesen. Erst die ab Februar 2011 geltende neue Notdienst-Ordnung habe für ihn und seine Kollegen etwas Entlastung gebracht. Nächtliche Patientenbesuche im ländlichen Vlotho seien herausfordernd gewesen: „Wir hatten noch kein Handy und kein Navi – nur eine Taschenlampe und eine gute Straßenkarte.“

Zunehmende Bürokratie

Noch heute beginnt der Arbeitstag morgens um 7 Uhr und endet oftmals erst um 20 Uhr. Diese „extreme Beanspruchung“ habe auch damit zu tun, dass in Vlotho rechnerisch vier Hausarztstellen nicht besetzt sind.

Aber schließlich sei man als Hausarzt für seine Patienten da. Und das seien in dieser Praxis etwa 70 Prozent mehr als in einer Durchschnittspraxis in Westfalen-Lippe. Und da ist es schon sehr gut, dass Dr. Jörg Päßler in all den Jahren gesund geblieben ist: „In den 34 Jahren mussten wir unsere Praxis nicht einen einzigen Tag schließen“, sagt Petra Päßler.

Hausarzt – der Beruf hat auch Schattenseiten. Die zunehmende Bürokratie und die Kontrollen durch die kassenärztliche Vereinigung nerve, sagt Petra Päßler und öffnet gerade einen Brief, mit dem sie aufgefordert werden, 136 Euro für ein wirksames Medikament zurückzuzahlen, das nach Ansicht einer Krankenkasse im Jahr 2014 (!) nicht hätte verordnet werden sollen.

Nach 34 Jahren im Dienst ihrer Patienten gehen Dr. Jörg Päßler und seine Ehefrau Ende März gerne in den Ruhestand. Sie wissen, dass ihre Patienten in der Hausarztpraxis weiterhin gut versorgt sein werden. Sie freuen sich schon darauf, bald endlich mehr Zeit zu haben fürs Golfspielen, fürs Musizieren („Mein Mann ist ein leidenschaftlicher Gitarrenspieler“), für Wanderungen mit Yorkshire-Terrier Caesar und für einen gemeinsamen Tanzkurs.

Kommentar

In Vlotho fehlen aktuell vier Hausärzte. Einige der hier praktizierenden Mediziner könnten daran denken, in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu gehen. Da ist es gut, dass Dr. Jörg Päßler die Nachfolge geregelt hat: Sein Sohn arbeitet schon in der Praxis mit und wird sie übernehmen. Er kennt viele der Patienten und die Patienten müssen sich nicht auf die schwierige Suche nach einem neuen Hausarzt machen. Besser geht es nicht. Die Versorgung für die Vlothoer Patienten wird mit dem Ruhestand von Dr. Jörg Päßler nicht schlechter werden. Allerdings auch nicht besser. Deshalb kommt es nun darauf an, weitere Allgemeinmediziner davon zu überzeugen, sich in Vlotho niederzulassen – und zwar möglichst schon bevor der nächste in Ruhestand geht. Und da gibt es durchaus positive Zeichen: In Exter hat eine Ärztin nach wie vor Interesse daran, sich in der Sparkassen-Filiale niederzulassen, außerdem möchte die Stadt Vlotho eine Etage im Gesundheitszentrum an einen Hausarzt vermieten. Hoffen wir mal, dass es gelingt. Jürgen Gebhard