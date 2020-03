Von Sonja Töbing

Vlotho (WB). Stolz hält Charlotte Sophie Frodermann die schwarz-gelb-rote Flagge Ugandas mit dem Kronenkranich in die Höhe. Im Hintergrund erheben sich die Türme des Kölner Doms. Ein Bild mit Symbolcharakter, denn schon bald wird die gebürtige Vlothoerin zwischen zwei Welten stehen: Die Wurzeln liegen in Deutschland – genauer gesagt, in Uffeln, doch das Leben wird sich ab September ein Jahr lang in Ostafrika abspielen.

„Den Traum, mich freiwillig im Ausland zu engagieren, habe ich schon seit zehn Jahren. Aber direkt nach dem Abitur habe ich mich noch nicht wirklich dafür bereit gefühlt, ins Ausland zu gehen“, erzählt die 25-Jährige, die derzeit in Köln studiert. Nach ihrem Bachelor an der Technischen Universität Braunschweig habe sie gewusst, dass sie ihr Studium erst einmal durchziehen und beenden wolle. „Aber jetzt fühlt es sich genau richtig an, den Schritt ins Ausland zu wagen“, sagt die Studentin.

Abschied von Familie und Freunden

Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie ehrenamtlich tätig, und auch beruflich hat es sie immer wieder in den sozialen Bereich gezogen. „Nun fühle ich mich bereit für eine neue Herausforderung. Ich habe mich sowohl hinsichtlich meiner Professionalität als auch meiner Persönlichkeit weiterentwickelt, und nun fühlt sich auch der Zeitpunkt ideal an, mit meinem Wissen im Gepäck den Freiwilligendienst anzugehen und hoffentlich etwas davon in Uganda an pädagogische Fachkräfte und Kinder vor Ort weiterzugeben.“

Begleitet und unterstützt werde sie vom DRK-Landesverband Westfalen-Lippe. „Ich fühle mich dort sehr gut aufgehoben, und es gibt mir zudem eine gewisse Sicherheit“, betont Charlotte Sophie Frodermann. Am 1. September heißt es für die junge Frau erst einmal Abschied nehmen von Familie und Freunden. „Das ist der Moment, vor dem ich am meisten Angst habe. Es ist ja nicht so, dass ich gehe, weil ich meinen Alltag hier nicht mag. Ich verabschiede mich für ein Jahr von wundervollen Menschen und einem Umfeld, das ich sehr liebgewonnen habe.“

Aber die Freude und Motivation, den politischen Freiwilligendienst anzutreten, überwiege. Ihre Familie sei anfangs nicht ganz so begeistert von ihrem Vorhaben gewesen, erzählt die 25-Jährige. „Das kann ich aber auch verstehen. Meine Eltern sind nie in weit entfernte Länder gereist, und ein Jahr ist eine lange Zeit.“

DRK besorgt eine Wohnung

Ihre Freunde hätten sie in ihrem Vorhaben unterstützt und sich für sie gefreut. „Einige haben sogar überlegt, mich in Uganda zu besuchen. Das würde mich natürlich freuen.“

Arbeiten und leben wird Charlotte Sophie Frodermann ab September in einem Vorort der ugandischen Hauptstadt Kampala. „Das Projekt, das ich dort unterstützen werde, nennt sich ,DAWN Special Children’s Center‘. Es handelt sich um eine Tageseinrichtung für Kinder mit Behinderungen im Alter bis zwölf Jahren.“

Sie werde dort am normalen Unterrichtsalltag teilnehmen, aber auch im Therapiebereich tätig sein. „Darauf freue ich mich besonders“, betont die Studentin. Das Deutsche Rote Kreuz besorge ihr und anderen Teilnehmern des Programms eine Wohnung, die dann für 365 Tage ihr Zuhause sein werde.

Rückkehr nach Vlotho nicht ausgeschlossen

Ob sie in Afrika bleiben oder nach einem Jahr doch wieder zurück nach Deutschland und vielleicht sogar nach Uffeln zurückkehren wird, kann und möchte Charlotte Sophie Frodermann derzeit noch nicht sagen. „Ich habe meine Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Aber ich bin auch gespannt, wie ich mich im Laufe des Jahres entwickeln werde.“

Sie sei sich sicher, dass sie mit den gemachten Erfahrungen im Gepäck ihren Weg finden werde. „Und vielleicht treibt es mich ja irgendwann auch wieder zu meiner Familie und meinen Freunden nach Vlotho zurück.“