Der Messtrupp der Feuerwehr hat die Vollschutzanzüge angelegt und wird in die Lage eingewiesen. Er soll die Gaskonzentration in der Werkshalle nach der Verpuffung messen. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Zu einem Großeinsatz sind Feuerwehrkräfte aus Vlotho, Herford und Löhne am Mittwochmorgen in das Gewerbegebiet Hollwiesen ausgerückt. Bei der kunststoffverarbeitenden Firma Stübbe hatte es – wie berichtet – um 10 Uhr eine Verpuffung gegeben. Die Wehr löste ABC-Alarmstufe 2 aus.

Insgesamt waren etwa 65 Feuerwehrleute des Löschzuges Vlotho, aus allen Vlothoer Löschgruppen bis auf Uffeln, des ABC-Messtrupps aus Herford und des Gefahrgutzuges Löhne vor Ort. Auch der Leitende Notarzt aus Herford und mehrere Rettungswagen waren alarmiert. Verletzte gab es nach Angaben von Feuerwehr und Firmenleitung nicht.

Wie Firmen-Geschäftsführer Klaus Warnecke mitteilte, hatte es gegen 10 Uhr in einer Produktionshalle durch einen technischen Fehler eine Überhitzung an einer Spritzgussmaschine, die Kunststoffteile herstellt, gegeben. „Dadurch kam es zu einer Verpuffung, in deren Folge Gas austrat. Die Mitarbeiter aus dem betroffenen Hallenbereich sind sofort evakuiert worden. Niemand wurde verletzt“, informierte der Geschäftsführer.

Vorbildliche Reaktion der Mitarbeiter

„Die Firma und die Mitarbeiter haben vorbildlich reagiert“, bescheinigte Vlothos Wehrführer Torsten Sievering den Verantwortlichen des Unternehmens und den Mitarbeitern ein umsichtiges Verhalten. Nach dem ersten Lagebericht habe die Wehr

den ABC-Alarm der Stufe 2 ausgelöst und den Mess-Gerätewagen und den Gefahrgutzug aus Löhne alarmiert.

ABC-Erkundungstrupps hätten in der geräumten Halle die Gaskonzentration in der Luft gemessen, wobei nur eine geringe Belastung festgestellt worden sei. „Sicherheitshalber war die Lüftung in der Halle abgestellt worden, um ein Austreten ins Freie und eine Ausbreitung zu verhindern“, berichtete Torsten Sievering.

Einsatz von ABC-Messtrupps

Unter Leitung des stellvertreten den Wehrführers Sven Detering war dann auf der Freifläche ein Dekontaminationsplatz für die Messtrupp-Einsatzkräfte eingerichtet worden, die in einem weiteren Schritt in Vollschutz-Anzügen zu Nachmessungen in den evakuierten Werksbereich geschickt worden waren. „Wir müssen die Konzentration nun erneut kontrollieren, nachdem die ersten Messungen einer geringe Konzentration von freigewordenem Flusssäure-Gas ergeben hatten“, erläuterte Detering.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Dabei, so der Einsatzleiter, war schließlich keine Luftbelastung mehr gemessen worden. „Wir haben die betroffene Halle daraufhin mit einem Überdrucklüfter gelüftet. Danach hätten die Mitarbeiter wieder zurück an ihre Arbeitsplätze gekonnt und die Firma habe den Betrieb dort wieder aufnehmen können“, sagt er. Kurz vor 13 Uhr war der Einsatz beendet.