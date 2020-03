Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). In Vlotho gibt es insgesamt 25 öffentliche Kinderspielplätze. Viele davon sind in einem schlechten oder zumindest in einem verbesserungswürdigen Zustand. Weil Spielgeräte marode sind, wurden bereits vereinzelt Sperrungen angeordnet. Die Spielplätze sollen grundlegend verbessert werden, dafür steht seit dem vorigen Jahr Geld im Haushalt zur Verfügung. Der Bauhof und externe Firmen sind bereits beauftragt worden. Die Bürger sollen grundsätzlich stärker eingebunden werden, sie sollen ihre Vorschläge einbringen. Erste öffentliche Spielplatzbegehungen haben inzwischen stattgefunden. Im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport hat Barbara Schrader als zuständige Verwaltungsmitarbeiterin einen Überblick gegeben.