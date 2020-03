Das Rathaus und die Stadtwerke sind nur noch telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Foto: Jürgen Gebhard

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Das Rathaus und die Stadtwerke werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Waldfreibad eröffnet nicht planmäßig am 1. Mai. Die nächste Ratssitzung fällt aus. Ob das Sommerprogramm der städtischen Seniorenbetreuung stattfinden kann, ist fraglich: Diese und weitere Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Epidemie hat der Krisenstab der Stadt Vlotho beschlossen. Die Schließungen gelten vorerst bis 30. April, die Veranstaltungsabsagen gelten vorerst bis 31. Mai.

Rathaus und Stadtwerke zu

Das Rathaus (einschließlich Bürgerbüro) und die Stadtwerke werden für den Publikumsverkehr ganz geschlossen. Die Mitarbeiter sind im Dienst, sie sind bei Bedarf telefonisch erreichbar. Bei dringende und unaufschiebbaren Angelegenheiten werden telefonisch oder per E-Mail Termine für persönliche Gespräche vergeben. Trauungen finden weiterhin statt. Kontakt: Stadt Vlotho: Telefon 05733/924-0 und 05733/924-400, Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden; E-Mail: info@vlotho.de. Stadtwerke: 05733/91270; Vlothoer Wirtschaftsbetriebe 05733/913190.

Kulturfabrik geschlossen

Die Stadtbücherei ist bis Ende April geschlossen. Fragen zur Rückgabe ausgeliehener Medien: 05733/95123. Das Heimatmuseum bleibt geschlossen. Alle Fahrten und Veranstaltungen des Heimatvereins bis Ende Mai fallen aus. Auch die Jugendkunstschule und das Jugendzentrum stellen vorübergehend den Betrieb ganz ein. Alle Kulturveranstaltungen sind abgesagt; das Kulturbüro (Katharina Vorderbrügge) bleibt telefonisch erreichbar. Für alle anderen Gruppen steht die Kulturfabrik nicht zur Verfügung.

Ratssitzung abgesagt

Ausschuss-Sitzungen (in der Regel etwa 15 Personen) finden weiterhin mit großzügigerer Sitzordnung im großen Rathaussaal statt. Die Ratssitzung am 25. März entfällt. Die Themen werden im Haupt- und Finanzausschuss in der nächsten Woche abschließend entschieden. Bürgermeister Rocco Wilken: „Alle Fraktionsvorsitzenden haben dem zugestimmt.“ Der nächste Seniorenbeirat fällt aus.

Waldfreibad bleibt zu

Die Eröffnung erfolgt nicht planmäßig am 1. Mai. Der neue Termin ist abhängig von der aktuellen Lage. Die Saisonvorbereitungen werden nicht eingestellt.

Sozialbetreuung reduziert

Geflüchtete sind über die aktuelle Lage und über notwendige Hygienemaßnahmen informiert. Ihre Betreuung ist sichergestellt. Das Senioren-Ausflugsprogramm findet bis 31. Mai nicht statt. Die späteren Termine werden geprüft. Anmeldungen werden bis auf weiteres noch nicht entgegengenommen. Alters- und Ehejubilare erhalten keinen Besuch mehr von den Sozialbetreuern oder vom Bürgermeister. Die Gratulationen erfolgen nur noch schriftlich.

Kein Abendmarkt

Der Abendmarkt und die Osterfeuer fallen aus. Der Flohmarkt unter der Weserbrücke im April und Mai fällt aus.

Kinderbetreuung fällt aus

Nach der Schließung der Kitas und Schulen wird es nur noch Betreuungsangebote für Kinder geben, deren Eltern in der sogenannte kritischen Infrastruktur arbeiten (unter anderem Medizin, Sicherheit und Ordnung). Nur für die Schulen gilt noch Montag und Dienstag eine Übergangsregelung, wonach alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf noch betreuen lassen können (Stand Samstag).