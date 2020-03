„Niemand kann vorhersagen, wie es weitergeht“, schreibt die Vorsitzende Katrin Althoff in einer Erklärung des Vereins. Das Open-Air-Festival funktioniere nur in einem starken Kollektiv: „Wir organisieren, Spender und Sponsoren helfen mit finanzieller Unterstützung, viele Menschen aus unterschiedlichen Vereinen und vom Begünstigten helfen bei der Durchführung, Bands und Künstler stehen auf der Bühne und – last but not least – die Besucher, die für eine friedliche Festivalstimmung sorgen und mit dem Kauf von Eintritts- und Verzehrkarten die Erwirtschaftung von Geldern für den guten Zweck überhaupt erst möglich machen.“

Obwohl noch drei Monate Zeit bis zum geplanten Festivaltermin gewesen wären, ist die Entscheidung zur Absage getroffen worden: „Wir möchten für alle Beteiligten Planungssicherheit und möchten niemanden in Gewissenskonflikte bringen, der uns gerne unterstützen möchte. Weder unsere Sponsoren, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen können, noch unsere Helfer und Besucher, die sich um die Gesundheit sorgen.“ Das „Exter rockt 2021“ soll dann für einen Geldsegen in der Kasse der Weser-Sekundarschule Vlotho sorgen.