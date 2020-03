Drei Kameras stehen in der Valdorfer Kirche, eine davon sogar im Glockenturm. Sie übertragen den Taufgottesdienst live ins Internet. Die Premiere klappt gut.

Vlotho (WB/pab). Vor der Kirche St. Stephan stehen ein Ehepaar und eine ältere Dame. „Fällt es aus?“, fragt die Seniorin. „Ja, da hängt ein Zettel an der Tür.“ Während die verhinderten Gottesdienstbesucher reden, kommt Pfarrer Jörg Uwe Pehle hinzu und erklärt: „Bis Ostern ist alles gecancelt, auch die Kreise“.

Eigentlich hätte am Sonntag in St. Stephan ein Gottesdienst zur Vorstellung neuer Konfirmanden gefeiert werden sollen. Doch der Kirchenkreis hat am Samstag aufgrund der Infektionslage nach Empfehlung des Superintendenten Andreas Huneke alle Gottesdienste abgesagt.

Pfarrer Jörg Uwe Pehle versieht den Infokasten vor St. Stephan mit einem Hinweis aus die Veranstaltungsabsagen. Foto: Jürgen Gebhard Pfarrer Jörg Uwe Pehle versieht den Infokasten vor St. Stephan mit einem Hinweis aus die Veranstaltungsabsagen. Foto: Jürgen Gebhard

„Trotzdem und gerade in diesen Zeiten“ will der Kirchenkreis den Gläubigen aber etwas anbieten und wagt ein Experiment: den Livestream eines Gottesdienstes aus der Valdorfer Kirche, übertragen über die Homepage des Kirchenkreises, Youtube und Facebook.

Tauf-Gottesdienst ohne Gemeinde

In Valdorf war schon länger ein Tauf-Gottesdienst mit mehreren Familien für diesen Sonntag geplant. Eine der Familien hat abgesagt, aber die anderen sind gekommen, und so wird der Gottesdienst abgehalten. Ohne Gemeinde, dafür mit drei Kameras. Eine steht im Glockenturm und zeigt zu Beginn das Glockengeläut.

Das Technik-Team von Ten Sing Vlotho hat ein Video-Mischpult aufgebaut und Kabel verlegt, auch ein LAN-Kabel vom Gemeindehaus zur Kirche. Drei Kinder werden getauft, Pfarrer Christoph Beyer predigt, St. Stephans Kantorin Liga Auguste spielt auf der Orgel. Das alles ist live im Internet zu sehen, eine Stunde und fünf Minuten lang. Technisch klappt die Premiere bestens.

Kirchenkreis spricht über Wiederholung

Kirchenkreissprecher Christopher Deppe ist zufrieden: „Es gab 456 Aufrufe auf Youtube, maximal waren gleichzeitig 89 Zuschauer dabei.“ Ob und wie die Übertragungen ins Netz fortgeführt werden, muss nach Gesprächen im Kirchenkreis entschieden werden. Eine Idee sei, alternativ zu den Livestreams auch unter der Woche Gottesdienste aufzuzeichnen und sonntags auszustrahlen, so Deppe.

Im Grunde ist das auch für die Zukunft keine schlechte Sache, findet Pfarrer Jörg Uwe Pehle: „Das könnte man als Zusatzangebot weiterführen. Natürlich muss dann über Fragen des Datenschutzes noch einmal gesprochen werden, wenn die Gemeinden wieder anwesend sind.“

Sie machen den Livestream des Gottesdienstes möglich: Leandro Zinn, Jan Manuel Strothmann, Marc Strothmann, Christoph Beyer, Līga Auguste, Christopher Deppe, Leon Kleemeier und Henning Korff. Sie machen den Livestream des Gottesdienstes möglich: Leandro Zinn, Jan Manuel Strothmann, Marc Strothmann, Christoph Beyer, Līga Auguste, Christopher Deppe, Leon Kleemeier und Henning Korff.

Auch über andere offene Fragen wollen die Gemeinden jetzt beraten. Zum Beispiel, ob und wann der Konfi-Unterricht nachgeholt werden kann. „Da wollen wir ganz entspannt drangehen“, so Pehle. Weitere Taufen und Trauungen sind abgesagt. Beerdigungen sollen stattfinden, allerdings in möglichst kleinem Rahmen. Pehle: „Wir würden sehr dafür plädieren, Urnenbeisetzungen noch zwei bis drei Wochen zu verschieben, auch, wenn das sehr schwierig für die Angehörigen ist.“

Einrichtung eines Notdienstes angedacht

Pfarrer Pehle wird in den kommenden Wochen keine Geburtstagskinder besuchen können. „Wir müssen alle sehr vorsichtig sein. Aber wir müssen auch aufeinander achten.“ Wie soll das gleichzeitig funktionieren? Auch darüber möchte er mit dem Presbyterium sprechen. „Vielleicht können wir einen Notdienst einrichten, zum Beispiel für Leute, die nicht Auto fahren können und die jemanden brauchen, der für sie einkauft.“ Er möchte auf jeden Fall, so gut es geht, erreichbar bleiben: und zwar unter 0176/38777491. „Keine Frage, jeder kann uns Pfarrer immer anrufen. Wenn ein persönlicher Kontakt gebraucht wird, werden wir das organisieren.“ Auch die Mitglieder des St. Stephan-Presbyteriums könne man bei Fragen anrufen.

Es herrsche ein „leicht apokalyptisches Flair“, findet Pehle. Er hält St. Stephan geöffnet, für den Fall, dass jemand eine private Andacht halten möchte. „So eine Situation hab ich auch noch nie erlebt“, sagen Pehle und Christoph Beyer beide, unabhängig voneinander – der eine vor St. Stephan in der Sonne, der andere in der Valdorfer Kirche, per Livestream im Netz. „Tun Sie mir einen Gefallen“, bittet Pfarrer Pehle seine Gemeindemitglieder zum Abschied vor der Kirchentür. „Bleiben Sie gesund.“