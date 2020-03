Stadt und Kirchengemeinden rufen alle Vlothoer Bürgerinnen und Bürger dazu auf, anderen Menschen zu helfen, die in dieser schwierigen Zeit Unterstützung und Hilfe benötigen. Ein überkonfessionelles Netzwerk aus Gemeinden, Initiativen und Ehrenamtlichen soll schnell und bedarfsorientiert alle möglichen Angebote der Unterstützung vermitteln und koordinieren. Dieses Netzwerk soll ab sofort unbürokratisch und flexibel in allen möglichen Lebens- und Alltagstagsituationen helfen.

„Distanz ist die neue Nähe. Und trotzdem können wir füreinander da sein und uns unterstützen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Stadt und Kirche. Eine zentrale Rolle sollen dabei die Gemeindebüros sowie die Ortsvorsteher und Sozialbetreuer übernehmen.

Alle Vlothoer Bürgerinnen und Bürger sowie alle Initiativen, die Hilfe anbieten, können sich dort telefonisch oder per E-Mail melden. Außerhalb der Öffnungszeiten der Gemeindebüros laufen Anrufbeantworter bzw. die Anrufe werden weitergeleitet. Die Gemeindebüro sammeln die Kontaktdaten der Helfer/Initiativen und stellen Helferausweise aus.

Wer Einkaufshilfen oder irgendeine andere Unterstützung benötigt, kann sich ab sofort telefonisch in den Gemeindebüros oder bei den Ortsvorsteher bzw. Sozialbetreuern melden. Dort werden die Anliegen gesammelt und Helfer werden beauftragt.

Pfarrerinnen, Pfarrer und gegebenenfalls auch Ehrenamtliche stehen zudem am Telefon für seelsorgliche Gespräche oder auch nur für ganz normale Gespräche zur Verfügung.

Kontaktdaten der Kirchengemeinden

Kirchengemeinde St. Stephan , Gemeindebüro, 05733/2370, Frau Schwier, E-Mail ststephan.vlotho@teleos-web.de, Ö̈ffnungszeiten: Mo.: 8 - 11.45 Uhr, Di.: 13 - 14.45 Uhr, Mi.: 8 - 11.45 Uhr und 13 - 14.45 Uhr, Do.: 15 - 16.45 Uhr, Fr.: 8 - 11.45 Uhr; Pfarrer Jörg Uwe Pehle, Telefon 0176/38777491, E-Mail joerg-uwe.pehle@kk-ekvw.de . Kirchengemeinde St. Johannis , Telefon 05733/4471, Frau Kruse, refgem.vlotho@gmx.de, Öffnungszeiten: Di. und Do.: 8 - 12 Uhr; Pfarrer Winfried Reuter, 0178/2551724 und Dieter Westermann, 05733/6605

K irchengemeinde Exter – Bonneberg , Gemeindebüro Exter: 05228/7137, Frau Struck, gemeindebueroexter@t-online.de, Ö̈ffnungszeiten: Mo.: 9.30 - 12 Uhr, Mi.: 9.30 -12 Uhr und 15 - 17 Uhr. Gemeindebüro Bonneberg, 05733/3391, Frau Struck bonneberg@kirchenkreis-vlotho.de, Ö̈ffnungszeiten: Mo.: 14 - 18 Uhr, Do.: 8.30 - 12.30 Uhr; Pfarrer Ralf Steiner, Telefon 05228/960181, E-Mail steiner@kircheexter.de

Kirchengemeinde Uffeln, Andrea Bartels , Telefon 0176/41317067, E-Mail Andrea_Bartels@t-online.de, Ö̈ffnungszeiten: Mo.: 10 - 12 Uhr, Di.: 16 -18 Uhr, Fr.: 10 - 12 Uhr; Pfarrerin Renate Wefers, 05733/998016 und 0157/35687125, renate.wefers@kk-ekvw.de . Kirchengemeinde Valdorf , 05733/2842, Frau Schwier, info@valdorf.org, Öffnungszeiten: Mo.: 14 - 16 Uhr, Di. und Do. 9 - 12 Uhr; Pfarrer Christoph Beyer, Telefon 05733/2842 und 0160/92803187, christoph.beyer@kk-ekvw.de . Kirchengemeinde Wehrendorf , Gemeindebüro, 05733/5955, Frau Schwartze, E-Mail info@wehrendorf.org, Ö̈ffnungszeiten: Di. und Fr.: 8 - 12 Uhr; Pfarrer: siehe Valdorf

Jugendreferat EKJZ , Annemarie Coring, Seelsorge für Kinder und Jugendliche, Telefon: 0175/3255345 . Pfarrerin Christine Höke, 05733/6605, E-Mail christine.hoeke@t-online.de

Ortsvorsteher und Sozialbetreuer

Uffeln: Ortsvorsteher Rainer Hoffmann, 0176/72226426; Sozialbetreuerin Monika Sellmann, 05733/99601; Stellvertreter Walter Brandt, 0176 / 32454620 . Valdorf: Ortsvorsteher Heinrich Halewat, 05733/5625; Sozialbetreuerin Sabine Selberg-Scherfeld, 05733/7083 . Exter: Ortsvorsteher August-Wilhelm König, 0160/8076417; Sozialbetreuerin Liane Brinkmeier, 05228/689; Stellvertreter Rüdiger Minz, 05228/7019 . Vlotho: Ortsvorsteher Hans Werner Jungmann, 05733/7486; Sozialbetreuerin Christel Maack, 05733/3440; Stellvertreter Dieter Rethmeier, 05733/7362 . Stadt Vlotho : 05733/924-0 und 05733/924-400; E-Mail: info@Vlotho.de, Internet: www.vlotho.de

Die Corona-Epidemie verändert das Leben in unser kleinen Stadt radikal. Persönliche Begegnungen fallen weg. Alltägliche Dinge wie Einkaufen, Arztbesuch, Kinderbetreuung und selbst das Gassi-Gehen können schnell zur Herausforderung werden. Auch in Vlotho werden in nächster Zeit immer mehr Menschen unter Quarantäne stehen. Andere gehen nicht raus, weil sie Vorerkrankungen haben und massiv gefährdet sind. Da spielt es kaum eine Rolle, welche weiteren Beschränkungen noch verhängt werden.

Die Vlothoer halten zusammen und sind für einander da. Das ist die gute Nachricht in dieser Krise. Es ist wunderbar, dass sich völlig unabhängig von einander zum Beispiel in Vereinen oder in Nachbarschaften Initiativen gebildet haben, die in dieser schwierigen Zeit für andere Menschen da sein werden. Die Idee der Stadt und der Kirchen, alle Angebote und Anfragen in ein Netzwerk zu bringen, ist großartig. Im nächsten Schritt sollten die vielen Aktivitäten unter einer einzigen und jederzeit erreichbaren Telefonnummer gebündelt werden.

Und bei allem Respekt vor den Anliegen der Genderbewegung, der Name geht gar nicht: „Guten Tag, hier ist: „Vlothoer-Sternchen-innen für Vlotho. Wie kann ich Ihnen helfen?“ Warum nicht kurz und knapp „Netzwerk für Vlotho“? Jürgen Gebhard