Die Einladung sei eine ökumenische Initiative und richte sich an alle Menschen. Das hat der katholische Pfarrer Manfred Pollmeier, Leiter des Pastoralen Raumes Werre-Weser, in diesem Zusammenhang stellvertretend erklärt: „Damit gedenken die Christen im Kirchenkreis Vlotho und im Pastoralen Raum Werre-Weser der vielen Menschen, die in dieser Zeit gegen die Not im Einsatz sind. Aber auch der Kranken und Ängstlichen, der Familien, die die Zeit miteinander verbringen und derer, die diese Krise noch immer nicht in ihrer Ernsthaftigkeit anerkennen. Das Gebet will ein Zeichen setzen gegen die Einsamkeit und Trostlosigkeit dieser Zeit.“

Ein Gebet liegt in vielen Kirchen zum Mitnehmen bereit und ist auf den jeweiligen Homepages der Kirchengemeinden zu finden.

Eine Liturgie steht zum Abruf auf der Homepage des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-vlotho.de) zur Verfügung. Außerdem werden dort positive Geschichten und kurze Andachten veröffentlicht. Federführend durch das Team der Krankenhaus- und Klinikseelsorge werden sie gesammelt und stehen zum Download zur Verfügung. Außerdem gibt es dort weiterhin eine aktualisierte Übersicht mit allen Veranstaltungsabsagen im Kirchenkreis sowie Hilfs- und Seelsorgeangeboten in den 18 Kirchengemeinden