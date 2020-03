Von Joachim Burek

Vlotho/Kalletal (HK). Der Betrieb in den Vlothoer und Kalletaler Grund- und weiterführenden Schulen ruht. Wie haben die Schulen an den ersten Tagen der Schließung reagiert? Wie haben sie die Versorgung der Schüler mit Lernmaterial umgesetzt wird? Sind Notbetreuungen worden? Ein Überblick:

Die Schulleitungen und Sekretariate sind bisher besetzt gewesen. Gemeinsam mit den Kollegien, so die Zwischenbilanz, wurde gleich zu Beginn die Versorgung der Schüler mit Lernstoff organisiert. In Vlotho kam den beiden weiterführenden Schulen zugute, dass sie seit längerem mit dem digitalen Schulportal „I-Serve“ arbeiten.

Aufgabenportal im Netz

Am Weser-Gymnasium wird das Portal seit eineinhalb Jahren genutzt. Die Schüler der fünften und sechsten Klassen haben in der regulären Stundentafel eine Einführung im Umgang mit dem System erhalten. „Dadurch wird jeder Lehrer in die Lage versetzt, in seiner Gruppe, in seinem Kurs oder seiner Klasse virtuell präsent zu sein“, erklärte WGV-Schulleiter Guido Höltke. Jeder Lehrer und jeder Schüler habe in diesem Portal seine eigene E-Mail-Adresse. Außerdem sei dort ein Aufgabenportal eingerichtet, in dem Dateien mit Hausaufgaben und Lernstoff nach Klassen und Kursen individuell abgelegt werden können.

Höltke: „Dort können die Schüler die erledigten Aufgaben an den Lehrer zurückgeben und mit ihm kommunizieren. Die Rückmeldung der Kollegen nach den Erfahrungen der ersten Tage ist bisher positiv.“ Allerdings müsse, je länger der Zeitraum der Schulschließung dauert, gerade für die Unterrichtung der älteren Jahrgänge oder der Abiturienten auch über zwischendurch eingeschobene Video-Konferenzen nachgedacht werden, so der Schulleiter.

Eine mögliche Verschiebung der Abiturprüfungen nach hinten sieht Höltke skeptisch: „Die Osterferien sind sehr spät und das Schuljahr endet früh, da wird bei einer Verschiebung der Zeitplan echt sehr eng.“

Aktualisierte Homepage

I-Serve nutzt auch die Weser-Sekundarschule in Vlotho, teilte Schulleiterin Barbara Herbeck mit. „Darüber hinaus konnten wir den Schülern noch am letzten Unterrichtstag vor der Schließung sehr viele Lernmaterialen mit nach Hause geben. Über Elternbriefe und die stets aktualisierte Homepage wurden alle Familien der 460 Weser-Sekundarschüler informiert“, sagte sie. Anschließend wurden Rückmeldungen gesammelt, um Schülern ohne E-Mail-Zugang Lernmaterial in gedruckter Form nachzuliefern. Wie auch im Gymnasium fallen bei der Berufsorientierung der für den 26. März geplante Girls‘ & Boys‘-Day und die Betriebspraktika, die in der Sekundarschule in dieser Woche beginnen sollten, aus.

In den Vlothoer Grundschulen stand nach der Schulschließung insbesondere die Frage nach dem Bedarf einer Notbetreuung im Raum. Betroffen sind Kinder, bei denen ein Elternteil in der jetzigen Situation unabkömmlich an der Arbeitsstelle gefordert ist, zum Beispiel im Gesundheitswesen. In der Grundschule Vlotho wurde nach der Schulschließung anfangs ein Kind bis in den Nachmittag betreut. Ein bis zwei Kinder in der Betreuung vermeldete die Grundschule Valdorf. Im Grundschulverbund Uffeln/Exter war an den ersten Tagen kein Kind zur Notbetreuung angemeldet. „Für den Bedarfsfall steht Personal bereit“, sagte die kommissarische Schulleitern Tanja Schnelle. – Seit Wochenanfang gibt es veränderte Regeln für die Notbetreuung.

Lernstoff per Mail und Post

Alle Grundschulen in Vlotho, so die Nachfrage bei den Leitungen, hätten ihre Schüler digital oder in gedruckter Form mit Lernmaterial und Aufgaben für die Zeit bis zu den Osterferien versorgt.

Ähnlich haben die Kalletaler Jacobi-Sekundarschule und die Kalletaler Grundschulen in Hohenhausen, Bavenhausen und Langenholzhausen die Versorgung ihrer Schüler mit Lernstoff per Mail und per Post gemeistert. „Aber insbesondere hier in den ländlichen Bereichen hat sich gezeigt, dass beispielsweise die Schüler der weiterführende Schule oft aufgrund geringerer Internet-Leistungskapazitäten Probleme beim Herunterladen großer Datenmengen beim Unterrichtsmaterial haben“, gab Bürgermeister Mario Hecker die Rückmeldung von Dr. Eike Stiller, Schulleiter der Jacobischule, weiter.

Zum Thema Notbetreuungsgruppen gab Olaf Kapelle vom zuständigen Fachbereich der Kalletaler Gemeindeverwaltung einen Überblick. Danach besuchten zu Anfang der Schulschließungen lediglich in der Grundschule Langenholzhausen und in der Kita Pusteblume in Lüdenhausen jeweils zwei Kinder die Notbetreuung.