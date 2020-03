Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Auch in Zeiten von Corona sind die Vlothoer Geschäfte weiterhin für ihre Kunden erreichbar. In einem kleinen Krisenstab haben die Geschäftsleute am Wochenende getagt. Als erste Sofortmaßnahme haben sie eine gemeinsame Internetseite erstellt. Diese Seite soll stetig erweitert werden. Der Appell: „Decken Sie Ihren Bedarf nicht im Internet bei den globalen Profiteuren der Corona-Krise – sparen Sie die Transportkosten (einige unserer Händler liefern sogar kostenlos) und Zeit und sichern Sie so auch die Zukunft des Einzelhandels unserer Stadt.“