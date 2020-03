Von Jürgen Gebhard

Porta Westfalica/Vlotho (HK). Das Kultfestival Umsonst & Draußen am alten Kraftwerk in Porta Westfalica-Veltheim fällt in diesem Sommer aus. Diese Entscheidung haben die Veranstalter am Mittwochvormittag bekannt gegeben. Grund für die Absage ist nicht allein die Corona-Krise.