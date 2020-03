Die Feuerwehr kann den Kellerbrand in der Valdorfer Straße rasch löschen. Dort waren Gartenmöbel und Unrat aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Feueralarm am frühen Samstagabend: Insgesamt 30 Einsatzkräfte des Löschzuges Vlotho, der Löschgruppe Uffeln und der Atemschutzüberwachung der Löschgruppe Steinbründorf sind um 17.15 Uhr zu einem Kellerbrand in die Valdorfer Straße gerufen worden.

„In dem Kellerraum, der keine Verbindung zum Wohnhaus hatte, standen aus noch ungeklärter Ursache dort gelagerte Gartenmöbel und Müllsäcke in Flammen“, erläuterte Sven Detering, Vlothos stellvertretender Wehrführer, vor Ort. Ein Angriffstrupp sei unter Atemschutz in den Keller vorgerückt und habe das Feuer rasch löschen können. Personen seien nicht verletzt worden. Da auch kein Qualm in die Wohnräume gedrungen sei, sei auch kein Wohngebäudeschaden entstanden, so der Wehrführer.

Nach eingehender Kontrolle der Brandstelle mit der Wärmebildkamera konnte die Feuerwehr den Einsatz gegen 18 Uhr beenden.